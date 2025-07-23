من قصص القرآن الكريم.. سيدنا إسماعيل، أبو العرب، وحكايته مع قبيلة جرهم ووفاة هاجر

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سيدنا إسماعيل، عليه السلام ، مع قبيلة جرهم

ذكر القرآن الكريم اسم "إسماعيل" 11 مرة في 8 سور، هي: سورة البقرة، وآل عمران، والنساء، والأنعام، وإبراهيم، والأنبياء، وص، ومريم.

ومعظم المرات التي ذكر فيها، كان يذكر فيها اسمه فقط ضمن أسماء مجموعة من الأنبياء عليهم السلام، جعلهم الله من ذرية إبراهيم عليه السّلام: إسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، ومن قبلهم نوح عليهم السلام. والمذكورون في هذه الآيات 18 نبيّا.

کان سیدنا إبراهیم، عليه السلام، متزوجا من سارة، ولم تنجب له. فاقترحت عليه الزواج من هاجر التي أنجب منها إسماعیل.

أبو العرب

من هنا بدأ تأریخ العرب والتوحید بهذه الولادة الجدیدة. يروي المؤرخون أن نبي الله إبراهيم كان متزوجًا من سارة أخت نبي الله لوط عليه السلام، وهي ابنة خالته، وأنه لم يرزق منها بولد طوال أكثر من عشرين عامًا، فدعا إبراهيم ربَّه قائلًا: “ربّ هب لي من الصالحين”.

وكانت سارة تعلم برغبة إبراهيم، عليه السلام، في أن يصبح أبًا ويكون له ولد يعينه في حياته ويرث النبوة بعد مماته.

فوهبت له جاريتها المصرية، هاجر، فوهبتها له، ليتزوجها عسى أن يتحقق له ما يريد.

ثم حقق الله دعوة خليله إبراهيم عليه السلام، وحملت هاجر "فبشرناه بغلام حليم"، هو إسماعيل عليه السلام.

وكحال النساء، أصيبت سارة بالغيرة، فكانت تدور بينها وبين هاجر خلافات كالتي تحصل بين الزوجتين في البيت الواحد، ولكن إبراهيم عليه السلام، كان يوفق بينهما في كل مرة.

لم تمر خمس سنوات على ولادة إسماعيل عليه السلام، حتى أنجبت سارة إسحاق عليه السلام، وهكذا صار لإبراهيم ولدان: إسماعيل من هاجر، وإسحاق من سارة.

ومن أجل عمارة الجزيرة العربية، ونشر دين الله، وتحاشيًا لما قد يقع بين الزوجتين وولديهما من الخلاف والمشاحنات أمر الله سبحانه خليله إبراهيم عليه السلام أن يخرج بإسماعيل وأمه هاجر، ويبتعد بهما عن سارة، التي اغتمت كثيرًا وثقل عليها أمر هاجر وولدها إسماعيل، بعد أن صار لها ولد.

في الصحراء

رضخ إبراهيم عليه السلام، لأمر ربه، فخرج بهاجر وابنها إسماعيل، وهو لا يدري إلى أين يأخذهما، فكان كل ما مرّ بمكانٍ أعجبه فيه شجر ونخل وزرع قال: إلى ههنا يا ربّ؟ فيجيبه جبرائيل عليه السلام: امض يا إبراهيم.

استمر خليل الله وهاجر سائرين، ومعهما ولدهما الرضيع إسماعيل حتى وصلوا إلى مكة، حيث لازرع هناك ولاماء، اللهم إلاّ بقعة خضراء صغيرة، ألقت عليها هاجر كساءً كان بحوزتها، ليظلهم من حرِّ الشمس اللاهبة.

خشيت هاجر على نفسها الجوع والعطش، وعلى ولدها الهلاك، فتعلقت بإبراهيم، عليه السلام، تريد ألا تتركه يذهب، وراحت تساله: إلى أين تذهب يا إبراهيم وتتركني وطفلي في هذا المكان الذي ليس فيه أنيس، ولا زرع ولا ماء؟!.. أو ما تخاف أن نهلك أنا وهذا الطفل جوعًا وعطشًا؟!

كاد قلب إبراهيم عليه السلام يتمزق، وتحير في أمره، ولكنه تذكر أمر الله له، فماذا يفعل وهو إنما ينفذ ما أمره به ربه؟!

وجاءه الجواب، جازمًا حاسمًا لا تردد فيه ولا تراجع: إن الله هو الذي أمرني بترككم في هذا المكان، وهو لا شك سيكفيكم.

لاذت أم إسماعيل بالصمت، ورضخت هي الأخرى لما أراده الله ثم قالت: إذن لا يضيعُنا.

وتوجه سيدنا إبراهيم، عليه السلام، إلى السماء، ورفع يديه بالدعاء متضرعًا إلى الله وهو يهم بالعودة: “رب إنّي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون”.

بعدها عاد إلى بلاد الشام حيث سارة، وقلبه يهوي إلى مكة.. إلى ولده وفلذة كبده إسماعيل الرضيع، ولا حيلة له إلاّ الدعاء والتضرع.

وبعد قصة حفر "زمزم"، إذا بها تسمع صوتًا يقول لها: لا تخافي الضيعة، فإن ها هنا سيكون بيت لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، فقري عينًا، إن الله لا يضيع أهله.

قبيلة جرهم

في ذلك الوقت، كانت قبيلة جرهم، وهي إحدى أكبر القبائل العربية في ذلك الزمان، مثلها مثل بقية القبائل العربية، تجوب الأماكن بحثًا عن الماء والعشب، وكانوا يقيمون في عرفات.. مما أتاح لهم أن يروا الطير تحوم فوق وادي مكة، حيث انبجس الماء من بئر زمزم، فعرفوا أن في ذلك الوادي ماءً، وبعثوا منهم من يتحقق من ذلك، فجاؤوا إلى الوادي فرأوا هاجر وإبنها إسماعيل، وشاهدوا البئر المملوءة ماءً فأعجبهم المكان، فاقتربوا من هاجر، وسألوها من تكون؟

أخبرتهم هاجر بقصتها، فطلبوا منها أن تأذن لهم في النزول قريبًا منها ومن البئر، فقالت لهم: سوف أستأذن لكم زوجي إبراهيم، فإنه يتفقدنا بين الحين والحين.

وبالفعل، لما جاء سيدنا إبراهيم ليرى إلام صار حال زوجته وابنه البكر إسماعيل عليه السلام، سألته هاجر إن كان يأذن أن ينزل الجرهميون قريبًا منها في وادي مكة، فسرَّ بذلك سرورًا عظيمًا، وقد علم أن دعوته بدأت تتحقق، فأذن لهم.

وترددت رسل جرهم على المكان ليعرفوا الجواب، فأعلمتهم هاجر أن زوجها أذن لهم بالنزول قريبًا منها، شرط ألا يكون لهم على الماء سلطان. فعادوا إلى قومهم يخبرونهم، ففرحوا بذلك ووافقوا.

أقدم الجرهميون وأقاموا قرب الماء، فأنست بهم أم إسماعيل، وقد منحوا ابنها كثيرًا من المواشي، وشبّ إسماعيل عليه السلام بين أبناء قبيلة جرهم، كواحد منهم، فتعلم منهم العربية، وبلغ مبلغ الرجال.

وفديناه بذبح عظيم

بلغ إسماعيل عليه السلام الثالثة عشرة من عمره، أراد الله، سبحانه وتعالى، أن يمتحن صدق إيمان أبيه إبراهيم، عليه السلام.. فأرى إبراهيم في المنام أنه يأمره بذبح ولده البكر الشاب إسماعيل، وأن عليه إن كان صادق الإيمان أن يمتثل لأمر ربه.

ودون تردد، صدَّق إبراهيم الرؤيا قولًا، وسعى إلى تصديقها عملًا وفعلًا، فجاء إلى ولده إسماعيل، وقال له: "يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى".

كان إسماعيل عليه السلام، نعم الولد الصالح، وما كان ليكذب رؤيا أباه، ويرفض أمر الله مولاه، فقال لأبيه: "يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين..".

يقول المفسرون: أمر الله سبحانه جبرئيل فقلب السكين على قفاها، فلم تفعل شيئًا، ثم رفع إسماعيل، عليه السلام، وأتى بذبح عظيم، أضجعه موضعه، ونجى إسماعيل من الذبح: “وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلامٌ على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين”.

وفاة هاجر

بعد فترة، توفيت هاجر أم إسماعيل، فدفنها إسماعيل، عليه السلام، في مكة قرب البيت الحرام، في المكان الذي يعرف اليوم بحجر إسماعيل. ثم تزوج فتاة من جرهم، عاشت معه بعد وفاة أمه هاجر.

ولعل أحد أهم الأحداث في قصة سيدنا إبراهيم، وابنه سيدنا إسماعيل، هي اشتراكهما في بناء الکعبة المشرفة حیث أصبح إبراهیم وأبناؤه مسئولين عن ستار الكعبة.

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