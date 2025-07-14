من قصص القرآن الكريم.. سيدنا إسماعيل وتفاصيل حفر بئر زمزم

في هذه السلسلة نستعرض مشاهد من القصص التي وردت في كتاب الله العزيز، القرآن الكريم، علنَّا نستخلص منها العبر والدروس التي تفيدنا في الدنيا، بتغيير سلوكياتنا إلى الأفضل، فنستزيد من الأفعال الطيبة، والتصرفات الراقية، ونتعامل بالحسنى مع الآخرين، فنفوز ونسعد في الآخرة.

سيدنا إسماعيل، عليه السلام، وقصة حفر زمزم

كلمة "إسماعيل" وردت في القرآن الكريم 12 مرة في 8 سور، هي: سورة البقرة، وآل عمران، والنساء، والأنعام، وإبراهيم، والأنبياء، وص، ومريم.

وأغلب المرات التي ذكر فيها، كان يُذكر فيها اسمه فقط ضمن أسماء مجموعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جعلهم الله من ذرية "أبي الأنبياء"، إبراهيم عليه السّلام: إسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، ومن قبلهم نوح عليهم الصلاة والسلام والمذكورون في هذه الآيات 18 نبيّا.

ورد اسمه في سورة "إبراهيم" مرة واحدة في الآية (39) التي تثبت شكر وحمد إبراهيم لربّه عز وجل؛ لأنه وهبه على الكبر إسماعيل وإسحاق عليهم السّلام.

وفي سورة "مريم" ورد اسمه مرة واحدة أيضا، حيث أشاد الله به وأثنى عليه، لأنَّه كان صادق الوعد وكان رسولًا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان مرضيا عند الله.

قال تعالى: "وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا". (مريم: 54-55).

وصف الله، تعالى، سيدنا إسماعيل بأجمل الصفات، وأكملها، فقال الطبري عند تفسير هذه الآية: يقول، تعالى ذكره، لنبيه سيدنا محمد، صلّى الله عليه وسلّم: واذكر يا محمد في الكتاب إسماعيل بن إبراهيم، فاقصص خبره، إنه كان لا يكذب وعده ولا يخلف، ولكنه كان إذا وعد ربه أو عبدا من عباده وعدًا وفّى به".

كما ورد اسمه في سورة الأنبياء في الآية (85) مقرونا بإدريس وذا الكفل عليهم السلام، قال تعالى: "وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ". (الأنبياء: 85-86)، فوصف مع غيره من الرسل المذكورين من الأنبياء في القرآن الكريم بالصّبر، والصّبر حمل النفس على ما تكره وتحمّل الأذى في سبيل الله، والصّبر على الطاعات والكفِّ عن المعاصي والصّبر على أقدار الله المؤلمة، وقد كان منهم هذا الصبر بنوعيه؛ فلا يستحق العبد اسم الصّبر التام حتى يوفي هذين النوعين حقّهما.

يقول تعالى: "وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا". (مريم: 54)، لقد أرسله الله إلى قبيلة جرهم وكانت رسالته إليهم رسالة أبيه إبراهيم، عليه السلام، وهذا يدلُّ على اختيار الله تبارك وتعالى لإسماعيل، عليه السّلام، رسولًا منه إلى قومه الذين يقيم معهم في مكة على فضل الله عليه ورحمته به، ومنزلته عند الله عزّ وجل، فالله لا يختار من يحمل رسالته ودعوته للناس إلا من كان كفؤًا لذلك، قال الله تعالى: "اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ". (الأنعام: 124).

أيضا، وصف إسماعيل عليه السّلام بالحلم في قوله تعالى: "فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ". (الصافات: 101)، ويعني: الأناة والتثبت في الأمور، وذلك من شعار العقلاء وصفة الحِلم تعني: الأناة ومعالجة الأمور بصبر وعلم وحكمة.

الابن الأكبر لسيدنا إبراهيم

سيدنا إسماعيل، هو الابن الأكبر لسيدنا إبراهيم، عليهما السلام. وأمه هاجر التي أهداها ملك مصر لسارة زوج إبراهيم، عليه السلام، والتي لم تكن قد أنجبت إسحق، عليه السلام.

ويقال إن بين إسماعيل وإسحق بضع عشرة عاما، وهذا ما تقوله التوراة.

كذلك فإسماعيل هو الولد الوحيد الذي فداه الله بذبح عظيم، ثم كانت المعجزة بولادة إسحق، عليه السلام، من سارة.

حكاية بئر زمزم

وجاء في صحيح البخاري، عن سعيد بن جبير: قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطق (حزام على الوسط) من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بهم إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت، عند درجة فوق زمزم، في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ، أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر، وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل، فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب، وتتركنا بهذا الوادي، الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟! فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذن لن يضيعنا، ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات، ورفع يديهن فقال: "ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع..... حتى بلغ: يشكرون"، وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل، وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترَ أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها، ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترَ أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات.

قال ابن عباس: قال النبي، صلى الله عليه وسلم: "فذلك سعي الناس بينهما". فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا، فقالت: صه – تريد نفسها – ثم تسمعت، فسمعت أيضا، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعَقِبِه، أو قال: بجناحه، حتى ظهر الماء، فجعلت تُحوِّضه، وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها، وهو يفور بعدما تغرف.

قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة. فإن ما هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله.

وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول، فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم، مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة، فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي ةما فيه من ماء، فأرسلوا جريا أو جريين (من يدلهم على وجود الماء من عدمه) فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأقبلوا، قال: وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، قالوا: نعم.

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