من قصص القرآن الكريم، حكاية نبي ظل يدعو قومه 30 سنة فلم تؤمن إلا ابنتاه

في هذه السلسلة نستعرض مشاهد من القصص التي وردت في كتاب الله العزيز، القرآن الكريم، علنَّا نستخلص منها العبر والدروس التي تفيدنا في الدنيا، بتغيير سلوكياتنا إلى الأفضل، فنستزيد من الأفعال الطيبة، والتصرفات الراقية، ونتعامل بالحسنى مع الآخرين، فنفوز ونسعد في الآخرة.

حكاية لوط، عليه السلام، مع القرية الفاجرة

حكى القرآن الكريم قصة سيدنا لوط بن هاران بن تارح عليه السلام، النبي الذي عاش مع قوم عصوا الله تعالى معصية ما سبقهم بها من أحد من العالمين، ولم يؤمن أحد منهم، رغم أن استمر يدعوهم ثلاثين سنة، فلم يؤمن معه سوى ابنتاه!

وردت قصة لوط مع قومه في سور متعددة، منها: الأعراف، هود، الحِجر، الأنبياء، الشعراء، النمل، العنكبوت، الصافات، القمر.

كان سيدنا لوط عليه السلام من عائلة سيدنا إبراهيم، فقد كان الخليل، عليه السلام، هو عمه الذي رباه بعد وفاة أبيه، فآمن به وصدقه، وهو كذلك الذي طلب إليه أن يهاجر إلى قرية كافرة ليس فيها مؤمنٌ، تدعى قرية "المؤتفكة"، أو "سدوم"، وما حولها من القرى في غور الأردن، ليدعوهم إلى الإسلام، ويعرفهم بالله تعالى.

صُدِم لوط عليه السلام من تلك القرية، وتعجب من شدة سوء أهلها، فقد كانوا أفجر الناس وأكفرهم، يقطعون الطرق، ويكثرون من فعل السيئات، ولا ينهى بعضهم بعضا عن المعاصي والآثام، ويفعلون المنكرات في نواديهم: "أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين". (الأعراف: 80)، "أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون". (النمل: 54)، "أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر". (العنكبوت: 29).

كانوا يمارسون الكبائر كسلوك يومي عادي، وأخطر تلك التصرفات أنهم غرقوا في فعل فاحشة لم تسبق أن فعلتها أمة من قبلهم، وهي أنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، ويفعلون اللواط جهارًا أمام الجميع دون استحياء ولا خوف ولا وجل من تلك المعصية القبيحة.

"فاتقوا الله وأطيعون". (الشعراء: 163). "وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين". (الشعراء: 164).

كانت بلاد قوم لوط خصبة وفيها خير كثير، وكان الناس يأتون إلى ناحيتهم لينالوا شيئا من تلك الثمار وذلك الخير، فكانوا يقطعون الطريق، ويؤذون من يمر باتجاه قريتهم، إلى ان تمثل لهم إبليس اللعين بهيئة شاب، ومر من ناحية ديارهم، فأرادوا أن يؤذوه، فدعاهم إلى الفاحشة معه، ففعلوا حتى ألِفوا هذا الأمر، وأصبحوا يفعلونه بكل من يأتي إلى ناحيتهم، وقيل إن إبليس أعطى لهم هذه الفكرة لينفروا الناس ويمنعوهم من الذهاب ناحية قريتهم، حتى كثر فعلهم له، وصار منتشرًا بينهم.

محاولات لوط لتصحيح السلوكيات

حاول سيدنا لوط أن يجعلهم يقلعون عن تلك الأفعال، وأخذ عليه السلام يحاورهم، ويحاول أن يردهم إلى دين الله تعالى، ويبعدهم عن الشذوذ الذي وقعوا فيه، والمعاصي التي استمرؤوها فمارسوها، وراح يخبرهم أن الله تعالى سيعاقبهم إن لم يقلعوا عن ذلك، فجادلوه وأكثروا النقاش معه، ولما يئسوا منه، ولم يفلحوا في رد حججه عليهم، قالوا له: "ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ". ثم قالوا: "أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ" (الأعراف: 82)، بحكم ان فطرتهم الشاذة كانت تدلهم على أن العفاف والطهارة أمر سيء يستحق فاعله الإخراج والطرد من القرية التي يسكنونها.

"قالوا أولم ننهك عن العالمين". (الحجر: 70)، "قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين". (الشعراء: 167)، "ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين". (العنكبوت: 29).

ورغم دعوة لوط عليه السلام لهم، إلا ان أحدًا منهم لم يؤمن برسالته، "قال إني لعملكم من القالين". (الشعراء: 168)، بل زادوا في تماديهم وعصيانهم، حتى يئس عليه السلام من نتائج دعوته لهم، ودعا عليهم بأن يهلكهم الله لما يفعلونه من هذه الجريمة النكراء، "رب نجني وأهلي مما يعملون". (الشعراء: 169).

فأهلكهم الله تعالى بأن رماهم بحجارة من السماء.. "وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ"، "فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ".

وقال تعالى في موضع آخر أيضا: "فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ". فكان ذلك جزاء الظالمين، لكن لوط عليه السلام دعا بأن ينجو هو وأهله جميعًا، فاستجاب الله لدعائه، وأمر الملائكة أن تهلك قومه، وتذيقهم العذاب.

الملائكة في قرية لوط

كان للملائكة قصة مثيرة في قرية قوم لوط.. وقبل أن تصل الملائكة التي أرسلها الله تعالى إلى قوم لوط، ذهبت إلى إبراهيم، عليه السلام، تبشره بالذرية، فأكرمهم سيدنا إبراهيم، عليه السلام، وقدم لهم الطعام، فخاف منهم لأنهم لم يأكلوه، وخشي أن يكونوا يضمرون سوءًا، فطمأنوه، وبينوا له أنهم ملائكة من عند الله تعالى، لا تأكل ولا تشرب، وعاجلوه بالبشرى، ثم أخبروه بأنهم سائرون نحو قوم لوط ليهلكوهم، فخاف إبراهيم، عليه السلام، على ابن أخيه الذي أرسله لتلك القرية الظالمة، وراح يجادلهم، وقيل إنه سألهم: هل يهلك الله قرية فيها ثلاثمئة من المؤمنين؟ فقالوا: لا، ثم أخذ ينقص العدد، ويسألهم، إلى أن قال: أتهلك قرية وفيها مؤمن واحد؟! فقالوا لا، فقال لهم حينها: إن فيهم لوطًا، فطمأنته الملائكة بأنهم يعلمون من فيها، وأنهم سينجونه وأهله، من العذاب إلا امرأته.

ثم توجهت الملائكة إلى ديار قوم لوط على صورة شبان حسان، وكان عليه السلام على أطراف المدينة، وقيل إن ابنته كانت تسقي، فرأتهم، وأخبرت أباها، وسألهم عن مرادهم، فذكروا أنهم عابرو سبيل، وطلبوا إليه أن يستضيفهم عنده، فتحرج عليه السلام أن يرد طلب الضيافة، إلا أنه حاول أن يثنيهم عن الدخول إلى سدوم، ببيان أن هذه القرية قرية سوء وخبث، وكانت هذه شهادة منه عليه السلام للملائكة على قومه، إذ لم يكن الله يعذب قومًا حتى يشهد رسولهم عليهم، وحينما أصرت الملائكة على الدخول إلى القرية، استجاب عليه السلام إلى طلبهم، ودعاهم إلى بيته خلسةً، مخافة أن يراهم القوم، فيظفرون بهم، وقال في نفسه "هذا يوم عصيب"؛ لشدة ما سيجده إن علم أهل القرية بهؤلاء الضيوف.

شبان حسان في بيت لوط

استضاف لوط عليه السلام الملائكة في بيته، وخبأهم كي لا يحس بهم أحد من أهل القرية، إلا أن امرأته كانت خبيثة، فذهبت إلى قومها وأخبرتهم أن لوطا عليه السلام استضاف شبانًا حسانًا في بيته لم تر مثل حسنهم قط، فأسرع قومه له مستبشرين فرحين بما سيكون من أمرهم من الفواحش مع هؤلاء الضيوف. "هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد". (هود: 78 - 79).

توافد قومه إلى بيته، وقرعوا الباب، رفض عليه السلام إدخالهم على ضيوفه، فغضبوا لذلك، وقالوا له: ألم نحذرك من استضافة الرجال في بيتك؟! فقال: "لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ". (هود: 80)، أي لو كان لي أهلٌ وقوة أستند إليها، لما استطعتم قول ما ذكرتم، واستغل هذا الحال العصيب بالنصح والدعوة، وذكِّرهم بالطريق الصحيح، والفطرة السليمة في قضاء الشهوة ونيل الوطر، وقال لهم: "أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ".

وعبر عن ذلك بتسمية نسائهم بناتي فقال: "هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ"، والمراد بهن بنات القوم؛ لأنه يرى أن كل أنثى من القوم هي بمثابة الابنة له على اعتبار ان النبي كالأب في قومه، ونصحهم بالالتجاء إلى زوجاتهم، فهن الفطرة السليمة في العفاف والإحصان، بمعنى (تزوجوا النساء)، ولم يدعهم إلى الزنا بهن، فحاشاه من ذلك، فهو نبي معصوم لا يدعو إلى الفاحشة.

"وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك" (العنكبوت: 33). وقد أنكر وفد الملائكة عمل أهل هذه القرية، ووصفوه بالظلم الذي يستوجب العذاب الأليم، "قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين". (العنكبوت:31)، "إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون". (العنكبوت:34).

إصرار قوم لوط على الفاحشة

استمر الجدال، ورغم هذا النصح والإرشاد، إلا أن قوم لوط فضلوا مخالفة الفطرة، وسوء الأخلاق على ما فطر الله تعالى الناس عليه، فدخل لوط عليه السلام إلى ضيوفه وهو في حيرة مما سيصنع معهم، وهناك جاءه جبريل، عليه السلام، يطمئنه "يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ"، ثم خرج -جبريل - وضرب أعينهم بجناحه، فرجعوا إلى بيوتهم عميانًا لا يعرفون الطريق وهم يتوعدون بالانتقام مما جرى لهم.

الخروج

أمرته الملائكة بالخروج من القرية، هو وكل من آمن بالله تعالى وهما ابنتاه فقط، ولا يلتفت منهم أحد إلى ما سيصيب سدوم من العذاب، وأخبروه أن الله سيكتب لهم النجاة، إلا امرأته التي كانت تعين قومها على الفواحش، كما طلبت إليه الخروج في ليلة اليوم نفسه، لأن العذاب سيصبحهم، وقالوا "إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب".

"فأخذتهم الصيحة مشرقين * فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل". (الحجر: 73- 74)، وقال تعالى: "فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود". (هود: 82).

أوضح سبحانه أن حكمته قد اقتضت أن يجعل عاقبة هؤلاء الظالمين باقية بعدهم؛ لتكون عبرة وعظة لغيرهم، فقال عز من قائل: "ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون". (العنكبوت: 35).

ونفذ لوط أمر الملائكة، وخرج عليه السلام مع ابنتيه من سدوم، كانت معهم امرأته، فقد نجَّا الله سبحانه لوطًا عليه السلام والذين آمنوا معه، "فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين"، "فنجيناه وأهله أجمعين". (الشعراء: 170).

مصير الزوجة الكافرة

أما امرأته فلما سمعت بالعذاب من خلفها، التفتت وقالت: "وا قوماه"، فأصابتها حجارة من السماء وأهلكتها، ثم رفع جبريل، عليه السلام، تلك القرى عن الأرض بطرف جناحه، حتى قيل إنه ظهر ماء الأرض الأسود، وذُكر أن أهل السماء سمعوا نباح كلابهم وصياح ديوكهم، فأمطر الله عليهم حجارة من الطين، كان كل واحد منها مُقدَّرا ومرسلًا باسم صاحبه، الذي ستسقط عليه، ثم عاجلهم جبريل بصيحة أهلكتهم ودمرت منازلهم، وقلبت تلك القرى رأسًا على عقب، وجعل عاليها سافلَها، ثم أُمطرت بحجارة من سجين، ولم يبق أثرٌ بعدها لأي منها.



"وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين". (الأعراف: 84)، "إن في ذلك لآيات للمتوسمين". (الحجر: 75). وقال أيضًا: "إن في ذلك لآية للمؤمنين". (الحجر: 77).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.