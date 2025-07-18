المستشار الألماني يهاجم الجرائم الإسرائيلية في غزة

انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.

وقال ميرتس في المؤتمر الصحفي الصيفي التقليدي ببرلين إن الأحداث في قطاع غزة "لم تعد مقبولة"، مضيفًا أن حكومته تحث على وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية شاملة لسكان المنطقة.

وكشف ميرتس أنه على اتصال شخصي منتظم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بهذا الشأن.

وأشار المستشار إلى أن ألمانيا تقدم مساعدات إنسانية في قطاع غزة، ومستعدة لبذل المزيد من الجهود، مؤكدًا في المقابل أن هذا يتطلب تسهيلات من الحكومة الإسرائيلية أيضًا.

وجدد ميرتس رفضه لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، كما رفض أي مقارنة بين تصرفات إسرائيل والعدوان الروسي على أوكرانيا، مضيفا أن روسيا تشن حربًا تنتهك القانون الدولي، مشيرًا في المقابل إلى أن إسرائيل دولة تعرضت لهجوم، وتدافع عن نفسها ضد هذه الهجمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.