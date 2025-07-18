الجمعة 18 يوليو 2025
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خارج الحدود

المستشار الألماني يهاجم الجرائم الإسرائيلية في غزة

غزة
غزة

انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.

وقال ميرتس في المؤتمر الصحفي الصيفي التقليدي ببرلين إن الأحداث في قطاع غزة "لم تعد مقبولة"، مضيفًا أن حكومته تحث على وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية شاملة لسكان المنطقة.

وكشف ميرتس أنه على اتصال شخصي منتظم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بهذا الشأن.

وأشار المستشار إلى أن ألمانيا تقدم مساعدات إنسانية في قطاع غزة، ومستعدة لبذل المزيد من الجهود، مؤكدًا في المقابل أن هذا يتطلب تسهيلات من الحكومة الإسرائيلية أيضًا.

وجدد ميرتس رفضه لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، كما رفض أي مقارنة بين تصرفات إسرائيل والعدوان الروسي على أوكرانيا، مضيفا أن روسيا تشن حربًا تنتهك القانون الدولي، مشيرًا في المقابل إلى أن إسرائيل دولة تعرضت لهجوم، وتدافع عن نفسها ضد هذه الهجمات.

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المستشار الألماني قطاع غزة فريدريش ميرتس غزة بنيامين نتانياهو الوزراء الإسرائيلى

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