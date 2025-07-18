الجمعة 18 يوليو 2025
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خارج الحدود

استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بخان يونس

غزة
غزة

 استشهد 8 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بمقتل 5 مواطنين بينهم 3 نساء وطفل، وأكثر من 20 مصابًا في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مواصي مدينة خان يونس.

وأضافت أن مواطنة ونجلها قتلا وأصيب 9 آخرين جراء قصف مسيرة للاحتلال مدرسة الحناوي شمال غرب خان يونس، كما قتل طفل وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب الأرض الطيبة بمواصي خان يونس.

 

وأطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي قذائفها بالتزامن مع إطلاق نار كثيف على المناطق الشرقية والغربية والشمالية من مدينة غزة.

 

وخلال الـ24 ساعة الماضية، قتل 56 مواطنًا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

 

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أكثر من 198 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

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قصف إسرائيلي خان يونس فلسطينيين قطاع غزة غزة

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