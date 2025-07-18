فوائد التونة، مهمة للأطفال والحوامل وتحمى من أمراض القلب والشيخوخة

فوائد التونة، التونة من الأسماك الزيتية الشهيرة التي لها شعبية واسعة على مستوى العالم وسميكة التونة تباع بأسعار عالية وتقدم بأكثر من طريقة أشهرها التونة المعلبة.

وفوائد التونة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من الأحماض الأمينية أوميجا 3 والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن التونة من أشهر أنواع الأسماك التي يتم استهلاكها حول العالم، سواء طازجة أو معلبة، وتعرف بقيمتها الغذائية العالية وطعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها، وهي مصدر ممتاز للبروتين، وتحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، مما يجعلها من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان بشكل عام.

فوائد التونة

فوائد التونة الصحية

وأضاف السيد، أن من فوائد التونة للصحة التى تدفعنا لتناولها:

التونة تحتوي على نسبة مرتفعة من البروتين الكامل، الذي يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، وهذا يجعلها مهمة لبناء العضلات، وتجديد خلايا الجسم، ودعم النمو، خاصة للأطفال والرياضيين.

التونة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية غير المشبعة، والتي تقلل من مستويات الكوليسترول الضار، وترفع الكوليسترول الجيد، وتخفف من التهابات الأوعية الدموية، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

بفضل احتوائها على أوميجا 3 والبوتاسيوم، فإن التونة تساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين تدفق الدم في الأوعية الدموية، مما يقي من مشاكل القلب والشرايين.

أوميجا 3 الموجودة في التونة تلعب دور هام في دعم وظائف الدماغ، مثل تقوية الذاكرة، وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والخرف، وتحسين الحالة المزاجية ومحاربة الاكتئاب.

الدهون الصحية في التونة تساهم في الوقاية من أمراض العين المرتبطة بالتقدم في السن، مثل الضمور البقعي وجفاف العين.

التونة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالبروتين، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وتقليل الشهية، ورفع معدل الأيض وهي بذلك خيار ممتاز في أنظمة الريجيم.

التونة تحتوي على مجموعة من العناصر الهامة لدعم مناعة الجسم مثل الزنك، والسيلينيوم، وفيتامين C، وفيتامين D، وهذه العناصر تساهم في تعزيز دفاعات الجسم ضد الأمراض والعدوى.

التونة مصدر جيد لفيتامين D والكالسيوم والفوسفور، مما يساعد في تقوية العظام والأسنان، والوقاية من هشاشة العظام.

السيلينيوم الموجود في التونة له خصائص مضادة للأكسدة، تساعد الجسم على التخلص من السموم ومقاومة الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة والأمراض.

تناول التونة بانتظام يمد الشعر بالبروتين والفيتامينات والمعادن التي تقوي بصيلات الشعر، وتقلل من تساقطه، وتزيد من كثافته ولمعانه.

بفضل محتواها من أوميجا 3 ومضادات الأكسدة، فإن التونة تقلل من الالتهابات الجلدية، وتحارب حب الشباب، وتحافظ على رطوبة البشرة، وتقلل من علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد.

العناصر الغذائية في التونة، خاصة البروتين والزنك، تساهم في تقوية الأظافر ومنع تكسرها.

فوائد التونة للحامل والأطفال

وتابع، أن التونة مهمة للأطفال والخوامل، وذلك لأنها تعمل على:

التونة مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 التي تدعم نمو دماغ الجنين.

تزود الجسم بالحديد وفيتامين B12 الضروريين لتكوين الدم.

يجب الحذر من أنواع التونة المحتوية على نسبة عالية من الزئبق، واختيار الأصناف الخفيفة والمناسبة للحمل.

نصائح عند تناول التونة

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك عدة نصائح يجب اتباعها عند تناول التونة، منها:-

اختيار التونة قليلة الزئبق مثل التونة الخفيفة وتجنب الإفراط في تناول التونة البيضاء.

الاعتدال في الكمية، حيث يفضل عدم تناول التونة المعلبة أكثر من مرتين اسبوعيا.

ويفضل اختيار التونة المعلبة في الماء بدلا من الزيت لتقليل السعرات والدهون.

الدمج مع أطعمة صحية مثل الخضار أو الحبوب الكاملة للحصول على وجبة متكاملة.

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