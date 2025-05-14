إزالة 15 حالة تعد بمركزي أسيوط وساحل سليم ضمن الموجة 26 (صور)

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة لـ 15 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي أسيوط وساحل سليم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 26 للازالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات مجلس الوزراء بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد نفذت حملات مكبرة بمركزي أسيوط وساحل سليم أسفرت عن تنفيذ إزالات لـ 15 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 418 متر مربع و5 قيراط و20 سهم حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة أحمد محمد عبدالحكيم رئيس المركز بتنفيذ إزالة لـ9 حالات تعدي على أملاك دولة تابعة لحماية النيل.

إزالة 6 حالات تعدي منهم حالة تعدي متغيرات مكانية

كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز في إزالة 6 حالات تعدي منهم حالة تعدي متغيرات مكانية و5 حالات تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 5 قيراط و20 سهم لافتًا إلى أن هذه الإزالات تمت في وجود قوة أمنية وحضور وممثلي جهات الولاية ومسئولي الإزالات وباستخدام معدات الوحدات المحلية للمركزين.

وشدد محافظ أسيوط على عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات موضحًا أن الموجة 26 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 إلى 30 مايو الجاري، تعقبها المرحلة الثانية من 7 إلى 27 يونيو، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025 وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (114) أو (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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