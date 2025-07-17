وحدة السكتة الدماغية بجامعة أسيوط تحصل على الاعتماد الدولي

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن حصول وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، على الاعتماد الدولي كوحدة سكتة دماغية متقدمة (Advanced Stroke Unit)، وذلك من قِبل المنظمة العالمية للسكتة الدماغية، بما يعكس التميز في تقديم الرعاية الصحية وفقًا لأعلى المعايير العالمية في مجال الأمراض العصبية والسكتات الدماغية.

ويأتي هذا الإنجاز تحت إشراف نخبة متميزة من القيادات الطبية، تضم: الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الرحمن، أستاذ الأمراض العصبية، ووكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، ورئيس وحدة السكتة الدماغية، والدكتور خالد البيه، رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية، والدكتور طارق راجح، رئيس وحدة الأمراض العصبية بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية الجامعي، والدكتور محمد عبد الباسط، مدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية.

وهنأ رئيس جامعة أسيوط كافة الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية والفنية بالوحدة، مثمنًا جهودهم المتميزة التي أثمرت عن هذا الإنجاز النوعي، ومؤكدًا أن اعتماد الوحدة يُجسد حرص الجامعة على تطوير معاملها ووحداتها التخصصية، وتأهيلها بشكل مستمر، في إطار رؤيتها الاستراتيجية للارتقاء بالخدمات الطبية والتعليمية والبحثية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن هذا النجاح يُضاف إلى سجل الإنجازات المتنامية للقطاع الطبي بالجامعة، ويُعد علامة فارقة في دعم وتطوير الخدمات الصحية المتخصصة، كما يعكس التزام الجامعة بتطبيق برامج الجودة الشاملة، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية الرائدة في المجال الصحي.

وأشار جامعة أسيوط إلى أن وحدة السكتة الدماغية تُعد من الوحدات المتخصصة ذات الطبيعة الحرجة، وتوليها الجامعة اهتمامًا خاصًا من حيث الكوادر والتجهيزات، لضمان تقديم استجابة سريعة وعلاج فعال للحالات الطارئة، مما يُسهم في تحسين معدلات الشفاء، مؤكدًا أن الوحدة أصبحت نموذجًا يحتذى به في التميز الإكلينيكي وتكامل الخدمات.

ومن جانبه، أعرب الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن فخره الكبير بهذا الإنجاز الدولي، والذي يُعد تتويجًا لجهود متواصلة بُذلت لتطوير الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفيات الجامعية. مؤكدًا أن كلية الطب تُولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز برامج الجودة والتأهيل والتدريب المستمر للكوادر، وتوفير بيئة إكلينيكية وعلمية تواكب المعايير العالمية.

كما صرح الدكتور محمد عبد الرحمن، أستاذ الأمراض العصبية بجامعة أسيوط، ووكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، ورئيس وحدة السكتة الدماغية، بأن الحصول على هذا الاعتماد هو ثمرة عمل جماعي دؤوب لفريق الوحدة بالكامل، والتزامهم بتطبيق أحدث البروتوكولات العالمية في تشخيص وعلاج السكتات الدماغية، مشيرًا إلى أن الوحدة تسعى دائمًا إلى تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى، وتطوير قدراتها لمواكبة التطور السريع في هذا التخصص الدقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.