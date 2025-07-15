محافظة أسيوط تطلق فعاليات حملة "100 يوم صحة" بـ156 فرقة ثابتة و50 متحركة (صور)

أطلق اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، فعاليات الحملة القومية "100 يوم صحة"، من أمام ديوان عام المحافظة، بالتزامن مع بدء تنفيذ الحملة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبتعاون وتكامل كافة الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن وتعزيز الوعي المجتمعي بأسس الوقاية والعلاج.

جاء التدشين بحضور كل من الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والأستاذ خالد عبدالرؤوف سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس عمرو أبوالعيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، والدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية، والدكتور محمد جمال، وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية، والدكتورة نهى عبد الله، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومسؤول المبادرات الرئاسية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي المجتمع المدني.

تحقيق مبدأ “صحة لكل مواطن”

وأكد محافظ أسيوط أن الحملة تمثل امتدادًا للمبادرات الرئاسية الناجحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال الصحة العامة، مشددًا على أهمية الوصول بالخدمات الصحية المتكاملة إلى كل مواطن في محل إقامته، تحقيقًا لمبدأ "صحة لكل مواطن"، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح "محافظ أسيوط أن حملة "100 يوم صحة" تقدم حزمة شاملة من الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية، تشمل، الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة وربط الحالات المرضية بمراكز العلاج المتخصصة، وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتطعيمات الأطفال، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والتثقيف الصحي والتوعية المجتمعية.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن منظومة العمل بالحملة تعتمد على أكثر من 156 فرقة ثابتة، وحوالي 50 فرقة متحركة، موزعة وفقًا لطبيعة كل إدارة صحية، حيث تختلف الأعداد ما بين 3 إلى 4 فرق متغيرة تبعًا لاحتياجات كل إدارة ويضم كل فريق طبي ما يصل إلى 9 أفراد، وتعمل الفرق في فترتين زمنيتين متتابعتين، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، لتغطية جميع المناطق المستهدفة بكفاءة كما تم تجهيز المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، وتوفير سيارات عيادات متنقلة لتقديم الخدمات بالقرى والمناطق النائية، بما يضمن تغطية صحية شاملة، وفق جدول زمني وخطة توزيع دقيقة تضمن تحقيق أعلى معدلات الاستفادة.

وشدد محافظ أسيوط على أن الجهود لا تقتصر على تقديم الخدمات الطبية فحسب، بل تمتد إلى التوعية المجتمعية والتثقيف الصحي، من خلال ندوات ميدانية، وأنشطة توعوية في المدارس والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى حملة إعلامية رقمية تستهدف نشر ثقافة الوقاية والفحص المبكر.

ودعا محافظ أسيوط جموع المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة، والاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها، مؤكدًا أن "100 يوم صحة" تمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية، وتعكس التزام الدولة برعاية المواطن المصري صحيًا ونفسيًا معربًا عن تقديره لكافة الفرق الطبية والإدارية المشاركة في تنفيذ الحملة، مثمنًا جهود وزارة الصحة والسكان والدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة السياسية.

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