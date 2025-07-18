صراعات مطربي المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية.. قرارات حاسمة تواجه الألفاظ الخارجة والراقصات الممنوعات.. وحفلات الساحل الشمالي تحت الرقابة

في ظل الأجواء المتوترة التي تعيشها الساحة الفنية، شهدت الساحة الموسيقية خلال الفترة الأخيرة صراعات حادة بين مطربي المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية، خاصة بعد قرارات النقيب الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا بين الوسط الفني والجماهير على حد سواء.

مواجهة مع الراقصات والألفاظ الخارجة

أثارت بعض الأغاني التي تحتوي على ألفاظ خارجة والظهور المتكرر للراقصات في حفلات المهرجانات، أزمة جديدة داخل الوسط الفني، خاصة بعد تصريحات رئيس النقابة، الفنان مصطفى كامل، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن النقابة ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يروج لهذا النوع من الأعمال.

ويعتبر مصطفى كامل أن ما تقدمه بعض المهرجانات يشوه صورة الفن المصري ويهدد القيم الاجتماعية. "الألفاظ الخارجة التي يتم تداولها في بعض الأغاني أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا لسمعة الصناعة الموسيقية، وتضر بشكل مباشر بالأجيال الجديدة التي تأثرت بهذه الأنماط الفنية"، حسبما صرح.

قرارات حاسمة.. والرفض يزداد

في المقابل، أثار هذا الموقف استنكارًا من العديد من مطربي المهرجانات الذين اعتبروا هذه القرارات بمثابة محاولة لتقييد حرية التعبير الفني. وأكد العديد من المطربين مثل حسن شاكوش وعمر كمال، أن أغانيهم تعبر عن واقع حياة الشباب المصري، وأنه لا يجب محاربتهم بسبب طبيعة جمهورهم الذي يستمتع بهذا النوع من الفن.

إلا أن قرارات النقيب كانت واضحة وقاطعة؛ فقد أعلن عن تجميد عضوية عدد من المطربين الذين تضمن أرشيفهم الفني أغاني تحتوي على ألفاظ غير لائقة، بالإضافة إلى الحفلات التي يشاركون فيها بوجود راقصات من أجل نشر صورة مشوهة للثقافة المصرية.

بين الانتقاد والدعم الشعبي

الجدل حول قرارات نقابة المهن الموسيقية لم يقتصر فقط على الفنانين، بل امتد ليشمل الرأي العام. فبينما يرى البعض أن تلك الإجراءات ضرورية لحماية الذوق العام وصيانة القيم المجتمعية، يرى آخرون أن ما يحدث هو محاولة لفرض رقابة غير مبررة على حرية الإبداع، وأن الفن يجب أن يكون حرًا دون قيود.

هل تنجح نقابة المهن الموسيقية في فرض رقابتها؟

وسط كل هذه الصراعات والتحديات، طرح عدد من المطربين الكبار داخل الوسط الفني، سؤال صريح وهو “هل ستنجح نقابة المهن الموسيقية” في فرض رقابتها على أغاني المهرجانات؟ أم أن هذا الصراع سيؤدي إلى مزيد من الانقسام داخل الساحة الفنية؟

لكن في ظل هذه الأحداث، أكد الفنان مصطفى كامل، على الهدف الأول من القرارات التى يصدرها المجلس هي الارتقاء بالفن المصري، ووضعه في المكان الصحيح، مؤكدًا على أن من يحترم الفن، سيتم توفير كل سبل الدعم له، ومن يخالف القرارات والقواعد العامة، هو الذى ينهي مصيره بيده.

“موقف المجمدين”

من ناحية أخرى، تساءل عدد من المطربين عن موقفهم من الإيقاف، وكان أبرزهم “مسلم”، الذى أصدر نقيب المهن الموسيقية، قرار بعد حصوله على تصريح غنائي نهائيًا، لعدم احترامه لنقابة المهن الموسيقية، وإثارة الجدل في الأونة الأخيرة.

“حفلات الساحل الشمالي”

أما بشأن حفلات الساحل الشمالي، قررت نقابة المهن الموسيقية، في الآونة الأخيرة، معاقبة، مؤدي المهرجانات، الذى يتجاوز أثناء تواجده على “المسرح”، باستخدام ألفاظ خارجة في أغاني، أو مداعبة أى راقصة، بالإضافة إلى مخالفة مظهره العام، مشيرًا إلى أن ما يحدث ليس تضيق على المؤدين، وإنما هو محاولة للحفاظ عل السلوك العام، وعدم إختراق القواعد العامة، والأساس الفنية المتعارف عليها.

“تصاريح الحفلات”

من جانبه، أكد الفنان مصطفى كامل، على أنه لا نية لمنح مؤدي المهرجانات، صلاحيات بتصاريح الحفلات السنوية، وذلك وفقًا للقرارات الذى أصدرها مجلس النقابة منذ عامين.

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