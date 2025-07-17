محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024-2025

اعتمد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

مواعيد امتحانات النقل

وأوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن امتحانات النقل الابتدائي تبدأ يوم ٢٦ يوليو ٢٠٢٥، وتستمر حتى ٣٠ يوليو ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من ٢٦ يوليو ٢٠٢٥، وتستمر حتى ٣٠ يوليو ٢٠٢٥.

موعد بدء الدور الثاني للشهادة الاعدادية

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والخاصة، والتربية الخاصة اعتبارًا من ٦ أغسطس وتستمر حتى ١١ أغسطس ٢٠٢٥.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية "عام" يوم ٢٦ يوليو وتستمر حتى ٣١ يوليو ٢٠٢٥، وامتحانات النقل للتعليم الفني من يوم ١٢ يوليو ٢٠٢٥ وتستمر حتى ٢٢ يوليو ٢٠٢٥.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكافة المراحل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وعلى صعيد آخر كانت قد شهدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، تنفيذ فعاليات مبادرة 100 يوم صحة والتي استهدفت الكشف على الموظفين والعاملين بديوان عام المديرية.

تدشين فعاليات المبادرة

وكان أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، قد استقبل الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وذلك خلال تدشين فعاليات مبادرة "100 يوم صحة".

الفحص الطبي عن الأمراض المزمنة

وانطلقت الفرق الطبية المتخصصة لتقديم الخدمات الصحية للعاملين بديوان التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، والتي شملت الفحص عن الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ضمن جهود الدولة لدعم الصحة العامة والوقاية المبكرة.

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