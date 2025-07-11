مشروعات طرق جديدة ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن كل مشروع ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لمحافظة الإسماعيلية، تم اختياره بعناية فائقة لضمان تأثيره الإيجابي والمباشر على حياة المواطنين، من تطوير البنية التحتية، إلى فتح محاور مرورية، دخول مناطق لم تشهد التطوير منذ عقود.

بالإضافة إلى إيجاد حلول مدروسة للمشكلات المزمنة، وتعكس هذه الجهود رؤية الدولة الواضحة نحو تحقيق تنمية مستدامة يشعر بثمارها كل فرد في المجتمع.

خطة تطوير المناطق السكنية

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن خطة تطوير المناطق السكنية تضمنت إدراج منطقتي الشهداء والعبور (البلابسة) ضمن خطة التطوير الشامل، والتي تشمل أعمال الرصف، وتنسيق الأرصفة، وتحسين منظومة الإنارة العامة، بما يعزز من الشكل الجمالي والحضاري للمنطقتين. مضيفًا أنه من المتوقع الانتهاء من تلك الأعمال مع نهاية العام الجاري حيث تم التشديد على ضرورة الانتهاء من المشروعات ضمن التوقيتات والخطط الزمنية المقررة لها.

تطوير مركز ومدينة أبوصوير

ومن جانبه أكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل أن مركز ومدينة أبوصوير يشهد أيضًا إدراج عدد من المناطق ضمن خطة التطوير، من بينها بر أيمن الترعة، وعزبة الصفيح، والمنطقة المواجهة لمجلس المدينة، إلى جانب مناطق أخرى مشمولة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

تطوير عدد من الشوارع

وتابع" الشيمي "بأن المرحلة الثانية من الخطة الاستثمارية الحالية من المقرر أن تتضمن تطوير عدد من الشوارع الفرعية داخل مدينة الإسماعيلية، وفي مقدمتها امتداد شارع رضا، وذلك ضمن خطة شاملة لتأهيل شبكة الطرق وتعزيز السيولة المرورية داخل المدينة.

كما سيتم إدراج منطقة عمارات الرابعة دبش بالشيخ زايد خلف الحرفي ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام.

وفي بشرى لأهالي منطقة الجمعيات بحي ثالث، وفيما يتعلق بملف الصرف الصحي، أشار "الشيمي" إلى أن محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بحل جذري ونهائي لمشكلة الصرف بمنطقة أرض الجمعيات، من خلال تعديل مسار الشبكة القائمة وربط الصرف الصحي بخط انحدار رئيسي مباشر بديل عن محطة الدفع الحالية، بما ينهي الأزمة بشكل دائم، مؤكدًا أن الأعمال ستبدأ خلال عشرة أيام، في إطار خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية بالمنطقة وغيرها من المناطق ذات الأولوية.

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية للمحافظة شملت المشروعات المختلفة التي تدعم خطة التنمية المستدامة بمحافظة الإسماعيلية وتعمل على الارتقاء بالخدمات على الأصعدة كافة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، لتحقيق الواجهة الحضارية التي تتماشى مع المشروعات القومية.





وتُعد هذه المشروعات بمثابة ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، والتي لا تهدف فقط إلى تحقيق النمو الاقتصادي، بل تركز بشكل مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتوفير فرص معيشية أفضل في كافة المجالات.



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