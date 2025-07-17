استعدادات مكثفة بفايد في الإسماعيلية لاستقبال مبادرة أسماك البلد

يستعد مركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، لاستقبال مبادرة تخفيض أسعار الأسماك تحت عنوان "أسماك البلد لأهل البلد" غدًا الجمعة ١٨ يوليو ٢٠٢٥.



محافظ الإسماعيلية يوجِّه بتوفير أصناف متنوعة من الأسماك الطازجة بكميات وفيرة

تأتي هذه المبادرة في ظل توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي أكد أهمية تكاتف الجهود لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يضمن وصول السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية للمواطنين.

أسباب نقل المبادرة لفايد

واستجابةً لرغبات المواطنين والتي تم رصدها، قرر محافظ الإسماعيلية نقل المبادرة هذا الأسبوع إلى أحد مراكز المحافظة وهو مركز ومدينة فايد ليصل التخفيض إلى جميع مواطني الإسماعيلية وليس المدينة فقط، مع توفير كميات من أسماك البلطي والدبارة وبعض الأنواع الأخرى بأسعار مخفضة؛ لتلبية معظم الأذواق ولتشجيع المواطنين على الاستفادة من العروض المقدمة بالمبادرة.

استجابة سريعة من محافظ الإسماعيلية

وأشاد محافظ الإسماعيلية، بالدور المحوري، للتجار والمزارعين، موجهًا الشكر على استجابتهم وتعاونهم مع الجهاز التنفيذي، مما يؤكد أن التنمية الحقيقية لا تتم إلا بتضافر الجهود.

كما أكد التنسيق التام بين كافة الجهات المشاركة والتي تعمل ضمن فريق عمل متكامل بهدف إنجاح المبادرة وتحقيق الاستفادة الكاملة لجموع المواطنين.

يشرف على هذه المبادرة مديرية التموين والتجارة الداخلية، جهاز حماية وتنمية البحيرات، الثروة السمكية، مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مركز ومدينة فايد ومركز ومدينة القنطرة المساهم عن طريق مزارع الأسماك التي تورد الأسماك البلطية هذا الأسبوع.

وتؤكد المبادرة على الدور الفعال والمباشر الذي تلعبه محافظة الإسماعيلية في إطلاق وتبني المبادرات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر؛ فالمحافظة لا تدخر جهدًا في البحث عن حلول عملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأُسر، وتسعى جاهدة لتوفير مصادر غذاء متنوعة وسلع ضرورية بأسعار في متناول الجميع.

وتُعد هذه المبادرة استكمالًا لسلسلة من المعارض والمبادرات التي أطلقتها المحافظة بهدف كسر احتكار الوسطاء وتخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى ٣٠٪ مقارنة بالسوق الحر.

ويعكس هذا التوجه حرص القيادة التنفيذية على تحقيق التوازن في الأسواق ودعم القوة الشرائية للمواطن.

كما تجسد هذه المبادرة نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاع الحكومي والخاص، حيث يشارك عدد من مزارعي الأسماك وتجار الاسماك وتجار السلع الغذائية مقدمين كميات من الأسماك بمختلف أنواعها والسلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار رمزية.

ويعكس هذا التعاون الحس الوطني للمشاركين ورغبتهم الصادقة في المساهمة برفع العبء عن كاهل المواطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد أكرم على حرص محافظة الإسماعيلية على تبني نهج شامل يربط بين توفير السلع الأساسية، ودعم المنتجين المحليين، وتنشيط حركة الأسواق، وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، ليصبح المواطن هو المستفيد الأول من كل هذه الجهود.



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