محافظ الإسماعيلية: 135 مركزا انتخابيا لاستقبال 999248 ناخبا بانتخابات الشيوخ (صور)

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة الإعداد والتجهيز لانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر لها يومي 4 و5 أغسطس القادم، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وبحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمود توفيق مساعد مدير أمن الإسماعيلية للشئون المالية والإدارية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية، المستشار هشام هاشم المستشار القانوني للمحافظة، لفيف من القيادات الأمنية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، وكلاء الوزارة مديري المديريات الخدمية، وممثلي المرافق العامة، والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

أهمية انتخابات الشيوخ 2025

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، "نحن أمام استحقاق دستوري هام جدًا، جاء نتاج تطور العملية السياسية والديمقراطية في الدولة المصرية الحديثة بداية من عام ٢٠١٤، ويجب أن نعمل في هذا الإطار لخروج العملية الانتخابية والعرس الديمقراطي بشكل يعبر عن الدولة المصرية، التي علمت العالم أجمع نظم الحكم والسياسة منذ فجر التاريخ".

تيسير العملية الانتخابية

وأكد أن الجهاز التنفيذي للمحافظة، مهتمة فى الأساس هي إتمام العملية الانتخابية وإنجاحها، بتيسير جميع الإجراءات والأعمال والتجهيزات المطلوبة لإتمام هذا الاستحقاق، بعيدًا عن أي تدخل من قبل الجهاز التنفيذي في اختيارات الناخب، أو توجيهه، أو الانحياز لأي مرشح.

وأضاف تم تجهيز ١٣٥ مركزا انتخابيا، لاستقبال ٩٩٩٢٤٨ ناخبا، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بعدد ١٢٠ مدرسة، ١١ معهدا أزهريا، ٣ مراكز تنمية شبابية، ومركز ثقافة واحد.

وشدد هدفنا توفير كافة سبل الراحة لكل المشاركين في العملية الانتخابية، وخروجها بشكل مشرف وحضاري يليق بتاريخ مصر العريق، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لكافة التجهيزات على أن تنتهي في الأول من أغسطس القادم.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

ووجه "أكرم" الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بنطاق المسؤولية خاصة في محيط المقرات والمراكز الانتخابية.

بجانب إقامة مظلة أمام كل مركز انتخابي تستخدم كأماكن لانتظار الناخبين وتنظيم تواجدهم بحيث لا يكون هناك تكدس وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة بنطاق المسئولية.

والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة بنطاق المسئولية بشأن مراجعة كافة مصادر الإنارة داخل كل مركز ومقر انتخابي والتأكد من صلاحيتها وتوافر المصادر البديلة لاستخدامها في الحالات الطارئة.

وتجهيز کراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول إلى داخل المقر الانتخابي بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

بجانب مراجعة الحالة الفنية لأعمدة الإنارة خاصة في الطرق المؤدية لمقرات ومراكز الانتخاب والتأكد من صلاحيتها واستبدال الكشافات التالفة بأخرى صالحة.

والمرور الميداني على جميع المراكز والمقرات الانتخابية لمراجعة كافة التجهيزات الإدارية داخل هذه المراكز وداخل اللجنة العامة اعتبارًا من باكر، والتأكد من تمام الاستعداد ومن جاهزيتها لبدء العملية الانتخابية وذلك بالتنسيق مع مديريات (الأمن - الصحة – التربية والتعليم – الأبنية التعليمية)، تمهيدًا لقيام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية بتنفيذ خطة مرور ميداني على اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء اعتبارًا من الأسبوع القادم.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

كذلك تجهيز غرفة العمليات الفرعية كل في كل في نطاق مسئوليته، والربط مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

ووجه محافظ الإسماعيلية مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بمراجعة جميع التجهيزات الإدارية داخل المراكز والمقرات الانتخابية والتأكد من جاهزيتها، مع تدبير وسائل الإنارة التبادلية داخل هذه المراكز لاستخدامها في الحالات الطارئة وكذلك التأكد من توافر وسائل التهوية الجيدة من مراوح وغيرها.

والتأكد من توافر غرفة حفظ مؤمنة، عليها مصبعات حديدية وأقفال لاستخدامها في خزين صناديق وأدوات الاقتراع نهاية اليوم الأول واستكمال العملية الانتخابية لليوم الثاني.

كما وجه مديرية الصحة، فرع هيئة الرعاية الصحية، ومرفق الإسعاف، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، لاستقبال أي حالات طارئة خلال فترة الانتخابات.

ومراجعة خطة انتشار سيارات الإسعاف، بحيث يمكن تدارك واستيعاب والتعامل مع أي حالات طارئة خلال فترة الانتخابات، وتحديد عنصر طبي (مراقب طبي - عضو تمريض)، للتواجد داخل المراكز الانتخابية، للتعامل في حالة وجود أي طارئ.

كذلك وجه جهات المرافق، بإعداد بيان بأسماء أطقم العمل والصيانة المكلفين بالمتابعة والإشراف على المرفق خلال فترة الانتخابات، خطة الانتشار لتأمين احتياجات اللجان والمراكز الانتخابية من المرفق، توفير الوسائل والمصادر البديلة لاستخدامها في حالات الطوارئ، ومراجعة جميع ما يخص المرفق، من خطوط وشبكات بنطاق المسئولية؛ للتأكد من سلامتها ولإصلاح وتدارك أي أعطال قد تظهر في حينه.

كذلك أكد محافظ الإسماعيلية على مراجعة جميع خطوط التليفونات الأرضية بالمراكز الانتخابية، والتأكد من صلاحيتها، وأنها تعمل بكفاءة، وإصلاح واستبدال التالف منها.

وتكليف مدريتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، باختيار وتحديد عناصر شبابية متطوعة تتواجد بالمراكز الانتخابية لتنظيم تواجد الناخبين على أن يكون ضمن كل مجموعة عنصر نسائي على الأقل.

وفي ختام الاجتماع، أشاد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بدور مديرية أمن الإسماعيلية، وتعاونها في موافاة كافة الجهات المعنية بأعداد وأماكن المراكز الانتخابية والمقرات واللجنة العامة، حتى يتسنى لهذه الجهات أن تقوم بتنفيذ التوجيهات الصادرة وتأمين احتياجاتها من كل مرفق.

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