الإسماعيلية تكثف فعاليات 100 يوم صحة تزامنا مع اليوم العالمي للأمراض المزمنة (صور)

كثفت مبادرة "100 يوم صحة" فعالياتها في الإسماعيلية، حيث استهدف فريق المبادرات الرئاسية مختلف الفئات العمرية؛ لإجراء الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية، بالإضافة إلى تقديم خدمات العناية بصحة المرأة.



تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المبادرة إلى تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين، والتأكيد على أهمية الوقاية من الأمراض من خلال الكشف المبكر.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

الاحتفال باليوم العالمي للأمراض المزمنة

جاء ذلك،تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي للأمراض المزمنة ووفق توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية وإشراف الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة وبالتنسيق والتعاون بين إدارات الرعاية الأساسية وإدارة الإعلام والتربية السكانية والتثقيف الصحي.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

تكثيف خدمات الحملة

ومن جانبها،أكدت الدكتورة أميرة عبد الرحيم مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية في مديرية الصحة في الإسماعيلية، على تكثيف خدمات الحملة من خلال المبادرات الرئاسية، والحرص على وصول الخدمة للمواطنين عن طريق الفرق الثابتة والمتنقلة والاهتمام بتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي، لرفع وعي المواطنين بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، ما ينعكس بدوره على تأسيس مجتمع صحي واعي.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

وأشارت الدكتورة إيرين مكرم مدير إدارة التثقيف الصحي في محافظة الإسماعيلية، إلى أنه بناء على توجيهات الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بتواجد فرق المبادرة بجميع فعاليات المحافظة وأماكن التجمعات والمديريات والهيئات والمؤسسات الحكومية ودور المسنين،بهدف الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، فضلا عن قيام فريق التواصل المجتمعي بتقديم بعض الرسائل الصحية من خلال ندوات التوعية، والتي لاقت إقبالا لافتا من الحاضرين.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.