بالأسماء، 12 مرشحا تقدموا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفردي في الإسماعيلية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قائمة المرشحين المبدئية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، "النظام الفردي" في محافظة الإسماعيلية.

أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية



وشملت القائمة 12 مرشحا وهم كل من: مجدي سعد على زايد الشهير بمجدي زايد، حزب حماة الوطن رمز الماسة، وعلى سعيد شعيب عبد الله حزب المؤتمر رمز السيف، مجدي عاشور أمير محمد الشهير بالشيخ مجدي، مستقل رمز الكف، سهير حازم مأمون فودة الشهيرة بسهير فودة، حزب الشعب الديمقراطي رمز المدفع، أحمد حسن شحاته محمد سعد الدين الشهير بأحمد حسن حزب نصر بلدى، رمز الجبل، أحمد صالح إبراهيم العايدى الشهير بأحمد العايدي حزب الوعي، رمز ساعة الحائط.

قائمة المرشحين بالإسماعيلية، فيتو

باقى أسماء المرشحين

بالإضافة إلى محمد غنام أحمد عمر الشهير بمحمد غنام، مستقل رمز الشمعة، منار خالد محمود أحمد، الشهيرة بمنار الجندي، حزب صوت الشعب رمز السهم، إلهام السيد منصور نافع الشهيرة بالهام نافع، حزب حقوق الإنسان والمواطنة رمز الشجرة، نصار حسن إبراهيم محمد، الشهير بالعمدة نصار أبو حسن، حزب أبناء مصر رمز غصن الزيتون، رمضان إمام على غنيم الشهير برمضان إمام، مستقل رمز قلم حبر، طاهر سليم محمد سالم الشهير بطاهر سليم، مستقل رمز بندقية صيد.



ومن جانبها، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الترشح.



الوطنية للانتخابات: 469 مرشحا على النظام الفردي وقائمة واحدة بكل دائرة

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد طلبات الترشح التي قُدمت بلغ (٤٦٩) على النظام الفردي، وقائمة واحدة تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر على نظام القوائم بكل دائرة.

وللاطلاع على الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وكافة تفاصيل العملية الانتخابية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة: www.elections.eg.

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