الخميس 17 يوليو 2025
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محافظات

سقوط طفل في بالوعة بالإسماعيلية

الإسعاف، فيتو
الإسعاف، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع رجال هيئة الإسعاف المصرية في انتشال طفل سقط ببالوعة، داخل نادي المنتزه.  

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إخطار بسقوط طفل في بالوعة 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت إخطارا يفيد بسقوط طفل في بالوعة داخل نادي المنتزه في منطقة الشيخ زايد. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث بصحبة سيارة من الحماية المدنية حيث تم استخراج الطفل بواسطة رجال الحماية، ونقله المسعفين بواسطة سيارة الإسعاف إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.   

وتبين أن الطفل يدعى معاذ أحمد محمد يبلغ من العمر 8 سنوات، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالركبة اليسري. 

التعامل مع مصابي الحوادث 

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"،  المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين 

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث. 

تحذير هام 

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة

موضحًا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.    

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية انتشال طفل سقط داخل بلاعة بالإسماعيلية الإسعاف الحماية المدنية

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