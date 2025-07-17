الخميس 17 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

نجوى كرم من بروفة حفل الليلة في الأردن

نجوى كرم، فيتو
نجوى كرم، فيتو

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صورا من البروفة النهائية لحفلها الليلة في الأردن.

 

وكتبت نجوى كرم في تدوين لها عبر منصة إكس: “البروفات النهائية لعرض الليلة.. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعا”.

 

 

ومؤخرا طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أغنيات ألبومها الجديد "حالة طوارئ"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.


 

أغنيات ألبوم حالة طوارئ

وتحت عنوان "حالة طوارئ"، عادت نجوى كرم إلى التعاون مع عماد شمس الدين في الكلمات والألحان، والذي قام بتوزيعها هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر، حيث تقول كلمات الأغنية:

بما إنّك حدا سئيل.. وما بترضى بالقليل
قلّي كيف يتقدر تسرقلي قلبي
وما بتترك دليل
عندي حالة طوارئ مش عاديي
النوم طاير من عينيي
النار ومسكتا بايديي.. ياي

 

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