الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كارمن سليمان تطرح أحدث أغنياتها "الدنيا رايقة"

كارمن سليمان، فيتو
كارمن سليمان، فيتو

طرحت المطربة كارمن سليمان أحدث أغنياتها بعنوان “الدنيا رايقة” عبر قناتها على يوتيوب وكافة منصات الموسيقى.

 

والأغنية من ألبوم كارمن سليمان الجديد “أصح غلطة” والذي يضم 10 أغنيات متنوعة، هي: فيك حيل تكدب، الدنيا رايقة، صعبتها ع اللي بعدي، يا زعلانين، عمر تاني، طبطب عليا، إنت وبس، أناني إنت، أصح غلطة.

 

ألبوم كارمن سليمان الجديد

 

وتتعاون كارمن سليمان خلال الألبوم مع عدد من أبرز صناع الموسيقى في مصر، من بينهم: توما، مدين، عزيز الشافعي، أحمد المالكي، عمرو الشاذلي، كريم نيازي، عمرو الخضري، شادي ديفيد، عمرو المصري، يحيى يوسف، وأسامة الهندي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كارمن سليمان المطربة كارمن سليمان أغنية الدنيا رايقة ألبوم أصح غلطة

مواد متعلقة

"حب إيه يا حسرة"، كارمن سليمان تطرح أحدث أغنياتها

الأكثر قراءة

برسالة غامضة، توفيق عكاشة يكشف مستقبل سوريا مع نظام الشرع ومصير الجماعات بالشرق الأوسط

بعد استبعاد إصابتهم بالالتهاب السحائي، النيابة تحقق في وجود شبهة جنائية بوفاة 5 أطفال بالمنيا (إنفوجراف)

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

الأجهزة الرقابية تبحث لغز توثيق عقد زيزو في الزمالك بـ30 مليون جنيه والأهلي بـ5 ملايين فقط

بلاغ للنجدة ومشادة وانهيار، كواليس مثيرة في أول يوم لرئيس حي العامرية ثان بالإسكندرية

من بينها المستشفيات، فصل شامل للتيار الكهربائي عن محطة محولات بنها الجديدة غدا

دبلوماسي إثيوبي يفضح أكاذيب آبي أحمد، ومقطع زائف عن سد النهضة يكشف الحقائق (فيديو)

يا ناصر الستة على الستين جدي عايش، حفيدة الشيخ الدرزي تفجر مفاجأة

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

سعر الألومنيوم اليوم، تعرف على أحدث التغيرات في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر النحاس اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جائز بشرط، الإفتاء توضح حكم استخدام الموسيقى للمساعدة في تعليم الأطفال

الإفتاء: اختراق شبكات الواي فاي حرام شرعا

خالد الجندي: من قدّم عقله على القرآن أو السنة هلك كما ابن نوح

المزيد
الجريدة الرسمية