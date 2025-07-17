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خارج الحدود

جيش الاحتلال: إصابة جنديين من لواء المظليين بجروح خطرة في معارك بشمال غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة جنديين من الكتيبة 202 التابعة للواء المظليين بجروح خطرة في معارك أمس شمال قطاع غزة.

 

نقص في عدد قوات الاحتلال بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي

في غضون ذلك، ذكرت القناة 12 العبرية، يوم الأحد، أن قوات النخبة في جيش الاحتلال تقوم بمهام وحدات المشاة، بسبب النقص في عدد القوات بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي.

 

الكوماندوز وماجلان أوكلت لهم مهام قوات المشاة

وقالت القناة 12 العبرية: "جنود في وحدات النخبة مثل الكوماندوز وماجلان أوكلت لهم مهام قوات المشاة.. الجنود بالوحدات يقولون إن القيادة تكلفهم بمهام لا تتوافق مع تدريباتهم".

وتابعت القناة 12 العبرية: "الجنود الإسرائيليين يشتكون من تكليفهم بنشاطات عسكرية تستغرق أحيانا 12 ساعة متواصلة".

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