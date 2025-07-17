تامر حسني بعد ترند "لينا ميعاد": تعبت تعب مش طبيعي ودخلت مستشفيات وبحاول أكون واجهة جميلة لمصر

كشف الفنان تامر حسني، كواليس ألبومه الجديد "لينا ميعاد"، الذي طرحه مؤخرًا عبر المنصات المختصة في الموسيقى.

وقال تامر حسني عبر صفحته بموقع “فيس بوك” في رسالة لجمهوره: "هنتهز الفرصة الجميلة دي إن أغنية (الذوق العالي) مع حبيبي اللي بموت فيه الـ King محمد منير تريند عام رقم واحد، وفي تريند الموسيقى لسه أول يوم أهو، والـ ١٣ أغنية بتوع ألبوم (لينا ميعاد) في التريند، عايز أقول لكم حاجة، عشان كنت أوصل إن ألبومي يدخل الترند كله، وبعيدًا عن التريند يعجبكم كده… أنا مشيت مشوار كبير، أوله إني كنت بقرأ كل تعليقاتكم السلبية قبل الإيجابية، لأني عارف إنكم بتحبوني، وده خلاني أركز وأحلف جوا نفسي إني لازم أفرحكم وأخليكم فخورين بالمجهود اللي عملته".

وتابع: "تاني حاجة، احترمت ذكرياتكم اللي على صوتي، وتعبت تعب مش طبيعي، ودخلت مستشفيات نص السنة ومش بحب أقول ولا أنزل أخبار من دي، يا جماعة أنا بحبكوا أوي، ومن يوم ظهوري وأنا واحد منكم، عارف إن في ألبومات ما كانتش قد توقعاتكم، وإن في ألبومات علامات مش هتتنسي، هي دي الحياة، شوية كده وشوية كده، بس عارف مدى حبكم لألبوم "عيش بشوقك"، فكان جوايا تحدي واحد بس، إني أتحدى نفسي في عيش بشوقك وأتفوق عليه".

وأضاف تامر حسني: “فضلت أذاكر السوق الغنائي، وتغير أنماط الموسيقى اللي أنا بحترمها كلها، وبحترم كل الفنانين اللي نجحوا فيها، فضلت أطور من أدائي، وأذاكر جوا الاستوديو مع مهندسين صوت لمدة سنتين، وأجتهد مع الموزعين والملحنين والشعراء اللي بشتغل معاهم في تقديم أجدد شيء، ويمكن زعلوا مني كتير من كتر ما أنا عمال أغير وأعدل وأعيد من أول وجديد، بس دلوقتي فرحتي بالدنيا وهما بيشكروني قدامكم وعلى تليفوني من الإشادات اللي سامعينها منكم في حقهم”.

واستطرد:" اشتغلت الألبوم ده وأنا جوايا عناد رهيب إن الألبوم كله يعجبكم، أكيد هيكون في تفاوت في الإعجاب، بس المهم إنكم قدرتوا مجهودي والتنوع اللي قدمته في الأوديو والڤيديو، متشكر من قلبي لكل حد نصحني، وكل حد نقدني عشان بيحبني، أنا سمعت كلامكم وتعبت أوي، وانتوا أكيد شايفين، تعبت عشانكم، وعشان برضو أحاول أكون واجهة فنية موسيقية جميلة لمصر، بحكم إني بسافر كتير أغني قصاد العالم، واسمي مطرب مصري عربي.

واختتم تامر حسني: " شكرًا شركة TH، أنتجتو ألبوم كامل محترم، شكرًا صنّاع الألبوم عن… ألبوم لينا معاد، وكل الشكر ليكم يا أغلى الناس. ربنا يفرحكم زي ما انتوا مفرحني دلوقتي بكلامكم الجميل".

وأمس احتفل الفنان تامر حسني مع الكينج محمد منير وابنتي الموسيقار الراحل محمد رحيم، ماس وهارتي، بنجاح الدويتو الذي جمع عملاقي الغناء لأول مرة.

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي: “ احتفالنا مع الكينج محمد منير وأبناء الراحل محمد رحيم رحمة الله عليه”.

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