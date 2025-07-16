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ثقافة وفنون

تامر حسني يحتفل مع الكينج وابنتي محمد رحيم بنجاح "الذوق العالي" (فيديو)

محمد منير وتامر حسنى،
محمد منير وتامر حسنى، فيتو

احتفل الفنان تامر حسني مع الكينج محمد منير ونجلي الموسيقار الراحل محمد رحيم، ماس وهارتي، بنجاح الدويتو الذي جمع عملاقي الغناء لأول مرة.

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي: “ احتفالنا مع الكينج محمد منير وأبناء الراحل محمد رحيم رحمة الله عليه”

 تصدر دويتو "الذوق العالي" للكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، تريند مواقع التواصل الإجتماعي "يوتيوب" و"إكس" بعد طرحه بساعات قليلة.

 

"الذوق العالي" هو التعاون الأول الذي يجمع بين الكينج ونجم الجيل ومن كلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيي، وماستر هاني محروس. 

 نال الكليب بكل تفاصيله إشادات واسعة من الجمهور الذي عبر عن سعادته بهذا التعاون الغنائي الكبير للنجمين الكينج ونجم الجيل، وذلك عبر منصات السوشيال ميديا، ومن بين تعليقات الجمهور: "ما هذا الذوق الراقي للأغاني، عشق السنين منير، تامر حسني أسطورة جيل، منير وجمال منير، أيوة كده سمعني من الحاجات دي، فيه كيميا عسل بين تامر ومنير، إيه الجمال ده، أغنية الأفراح الصيف ده، منير وتامر أجمل خلطة نسمعها ونستمتع بيها، الله على الجمال الأغنية تحفة يا تيمو والكينج". 

وتعد أغنية "الذوق العالي" هي إحدى أغاني ألبوم تامر حسني الجديد الذي يقدمه للجمهور بشكل مميز ومختلف تماما من حيث جودة تصوير كليبات أغانيه والأغاني المتنوعة التي يحملها الألبوم وما تعكسه من أجواء رومانسية وإجتماعية مختلفة.

وعكف تامر حسني لمدة عامين على تنفيذ هذا الألبوم من تحضيرات وتجهيزات حتى خروجه إلى النور، إذ بذل فيه "تامر" مجهودا كبيرا حتى يكون بقدر محبة الجمهور له، وينال رضاهم. 

وتعاون تامر حسني في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، وحمل الألبوم عدة مفاجآت منها مشاركة الملحن الكبير الراحل محمد رحيم فيه، وتولي تامر إخراج كليبات بالألبوم.   

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تامر حسني محمد منير محمد رحيم نجم الجيل تامر حسني الذوق العالي

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