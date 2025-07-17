يستهلها مصطفى إسماعيل والحصري وعبد الصمد للمرتل، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تستقبل موجات إذاعة القرآن الكريم اليوم الخميس 22 محرم 1447 هجرية الموافق 17 يوليو، مجموعة من التلاوات على مدار الساعة بأصوات عمالقة دولة التلاوة في مقدمتهم عبد الباسط عبد الصمد، ومحمود خليل الحصري.

خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

“فيتو” تستعرض الخريطة الكاملة لتلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الخميس:

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة إبراهيم 30 ق.



19:13 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة الأحزاب 44 ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة البقرة 45 ق.



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورتى المائدة / النازعات 44 ق.



03:02 (قرأن قبل الفجر) للشيخ عبد الرحمن الدروي وما تيسر من سورة النور 30 ق.



المصحف المرتل

الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الزمر - غافر ومدة التلاوة / ٢٩ ق.



الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور غافر - فصلت - الشورى ومدة التلاوة /30 ق.



الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتى الشورى - الزخرف ومدة التلاوة / ٣٠ق.



الساعة / ١٠:٤٥ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور الزخرف - الدخان - الجاثية – الأحقاف ومدة التلاوة / ۳۱ ق.



الساعة / ۱۱:۱۷ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور الأحقاف - محمد - الفتح ومدة التلاوة / ٣١ق.



الساعة / ١١:٥٠ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور الفتح - الحجرات - ق - الذاريات ومدة التلاوة / ٢٩ ق.



الساعة / ١٣:٤١ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور الطور - النجم - القمر - الرحمن ومدة التلاوة / ۲۸ ق.



الساعة / ١٥:٠٨ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور الرحمن - الواقعة - الحديد ومدة التلاوة /29 ق.



الساعة / ١٧:٢٨ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور الحديد - المجادلة - الحشر.



الساعة / ١٨٠٠٠ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور الممتحنة - الصف - الجمعة – المنافقون ومدة التلاوة / ۲۹ ق.



المساعة / ٠١:٠٠ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور الطلاق - التحريم - الملك - القلم ومدة التلاوة / 29 ق.



الساعة / ٠٢٠٣١ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور الحاقة - حتى آخر المزمل ومدة التلاوة /29 ق.



الساعة / ٠٥٠٢٣ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور المدثر - حتى آخر النبأ ومدة التلاوة / ٢٧ ق.



كما تلتقي مع فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدوري في الساعة ٢٠:١٧ - والتلاوة من / من أول سورة الرعد إلى آية ۱۱ سورة إبراهيم تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة ۳۲.۳۰ ق.



المصحف المجود

كما تلتقي مع فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبدالصمد برواية ورش - في الساعة ٢١:٣٢والتلاوة من سورة الإسراء من آية ٩٧ إلى آية ٣١ من سورة الكهف.



الختمة المرتلة

تذاع في الساعة ٠١:٥٢ تلاوة للقارئ علي حجاج السويسي / من الآية ٥٤ من سورة مريم وحتى الآية 79 من سورة طه / ۲۸ ق.

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