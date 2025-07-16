أبرزها علاج الروماتويد وقرحة المعدة، 11 فائدة لـ اللبان الدكر

فوائد اللبان الدكر، اللبان الدكر من الأعشاب الشهيرة التي عرفت منذ القدم وكان يُستخدم في الطب القديم وحاليًّا يدخل في صناعة بعض الأدوية.

وفوائد اللبان الدكر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن اللبان الدكر، أو اللبان المر، يستخرج من شجرة اللبان التي تنمو في مناطق شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا. يتميز برائحته العطرية القوية ويستخدم منذ آلاف السنين في الطب الشعبي، والعلاجات الطبيعية، والعطور، والبخور.

فوائد اللبان الدكر للصحة

فوائد اللبان الدكر للصحة

وأضاف السيد، إن من فوائد اللبان الدكر للصحة:

يحتوي اللبان الدكر على مركبات قوية مثل "حمض البوزويليك" التي تقلل من الالتهابات، لذلك يستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، وآلام المفاصل والركبة، وأمراض الأمعاء الالتهابية مثل القولون التقرحي وكرون.

يساعد استنشاق بخار اللبان الدكر أو تناوله على تهدئة السعال، وطرد البلغم، وعلاج الربو وحساسية الصدر.، فتح الشعب الهوائية وتحسين التنفس.

يعمل كمضاد للبكتيريا والفيروسات، مما يساعد على تقوية الجهاز المناعي ومحاربة العدوى.

يساعد على تحسين عملية الهضم، والتخلص من الغازات والانتفاخ، وعلاج الحموضة وقرحة المعدة، وتهدئة الأمعاء وتقليل التقلصات.

تشير بعض الدراسات إلى أن اللبان الدكر قد يساعد على تقليل مستويات السكر في الدم، مما يفيد مرضى السكري، لكن يجب استخدامه تحت إشراف طبي.

له خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على القضاء على رائحة الفم الكريهة، ومكافحة التهابات اللثة وتسوس الأسنان، وتقوية اللثة.

اللبان الدكر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساهم في حماية الخلايا من التلف، وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان البروستاتا والثدي.

يستخدم ماء اللبان الدكر أو زيته لتحسين مظهر البشرة لأنه يشد الجلد ويقلل التجاعيد.ط، ويفتح لون البشرة ويوحدها، ويعالج البقع الداكنة وآثار حب الشباب، ويستخدم في تحضير الماسكات الطبيعية لمقاومة الشيخوخة.

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، يساعد اللبان الدكر على تنظيف البشرة بعمق، وتقليل حب الشباب والاحمرار، وتهدئة الالتهابات الجلدية.

يمكن استخدام ماء اللبان الدكر كتونر يومي لتفتيح الركب والأكواع، والرقبة والمناطق الحساسة.

محاذير استخدام اللبان الدكر

وتابع، لا ينصح بالإفراط في تناول اللبان الدكر، خاصة للحوامل والمرضعات، كما يجب اختبار الجلد قبل استخدامه موضعيا لتجنب التحسس، مع استشارة الطبيب فى حالة تناول أدوية، خاصة للسكر أو الضغط، فاللبان الدكر كنز طبيعي له فوائد متعددة للصحة والجمال، بدءا من تقوية المناعة، وتهدئة الالتهابات، وتحسين الهضم، وحتى العناية بالبشرة وتفتيحها، ويمكن استخدامه بسهولة في صور مختلفة مثل منقوع، بخور، أو زيت، ومع ذلك، يجب الاعتدال في استخدامه ومراعاة الحالة الصحية الخاصة بكل شخص.

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