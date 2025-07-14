تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف من الأمور التى تهتم بها الفتيات للحفاظ على طول الشعر وزيادة كثافته وتقوية البصيلات ومنع التساقط والتقصف.

وتغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف يكون من خلال تطبيق الزيوت الطبيعية والمكونات التى تغذي الشعر بعمق وهو ما تحرص عليه الفتيات.

وصفة البيض والزيوت لتغذية الشعر

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة البيض والزيوت لتغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة زيت الخروع.

1 ملعقة صغيرة زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة عسل طبيعي.

1 صفار بيضة.

5 قطرات من زيت الروزماري أو زيت اللافندر.

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، امزجي الزيوت جيدا زيت جوز الهند والخروع والزيتون.

أضيفي العسل وصفار البيضة واخلطي حتى تحصلي على مزيج متجانس.

أضيفي قطرات الزيت العطري (الروزماري أو اللافندر).

سخني الخليط قليلا على حمام بخار حتى يصبح دافئ وليس ساخن.

قسمي شعرك إلى أقسام.

باستخدام فرشاة أو أطراف الأصابع، دلكي فروة الرأس بالخليط بحركات دائرية لمدة من 5 إلى 10 دقائق.

وزعي بقية الخليط على كامل الشعر حتى الأطراف.

لفي الشعر بمنشفة دافئة أو غطاء بلاستيكي.

اتركيه لمدة لا تقل عن ساعة، ويمكنك تركه طوال الليل.

اغسلي الشعر جيدا بالشامبو الطبيعي وبلسم خفيف.

استخدمي الوصفة مرتين أسبوعيا للشعر التالف، ومرة واحدة أسبوعيا للشعر العادي.

وصفة البيض والزيوت لتغذية الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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