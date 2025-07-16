الأربعاء 16 يوليو 2025
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وسط أجواء عائلية، عادل الرفاعي يحتفل بزفافه على أسماء طارق

عادل الرفاعي وزوجته
عادل الرفاعي وزوجته
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احتفل الكابتن طيار عادل الرفاعي بحفل زفافه على أسماء طارق الأسناوي، في أجواء عائلية سيطرت عليها السعادة والفرحة، بأحد القاعات الكبرى.

وشهد حفل الزفاف أجواء عائلية سعيدة وحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء، لتهنئة العروسين بحفل الزفاف.

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عادل الرفاعي أسماء طارق الأسناوي حفل الزفاف

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