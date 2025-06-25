زلزال يضرب بحر أندامان في الهند

أعلن المركز الوطنى لرصد الزلازل فى الهند، أن زلزالا بلغت شدته 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب بحر أندامان.

ركز الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترا

وأضاف المركز الوطني - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها اليوم الأربعاء، أن مركز الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترا، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وعلى الجانب الأخر لقي سبعة أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية كانت تقل حجاجًا في ولاية أوتاراخاند شمالي الهند منتصف الشهر الجارى.

ووقع الحادث في منطقة جبلية وعرة، وأكدت السلطات أن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم.

وتحطمت الطائرة هليكوبتر في شمال الهند بسبب أحوال جوية صعبة قرب منطقة جوريكوند الجبلية بإقليم أوتاراخند.

تحطم طائرة هليكوبتر تقل ستة أفراد في ولاية أوتاراخند الهندية

وقع صباح الأحد حادث تحطم طائرة هليكوبتر تقل ستة أفراد في ولاية أوتاراخند الهندية، وفق ما نقلته وكالة أنباء آسيا الدولية.

الحادث تموقع قرب جوريكوند، وهي منطقة ذات تضاريس وعرة وأحوال جوية متقلبة تصعّب عمليات الملاحة.

تشن عمليات بحث وإنقاذ مكثفة في موقع الحادث

توقفت إشارات التتبع عن الطائرة في المنطقة الجبلية قبل أن يعثر على حطامها لاحقًا، وأرجع المسؤولون المحليون السبب في الحادث إلى سوء الأحوال الجوية الذي دفع بها نحو الابتعاد عن مسار الرحلة.

نشر رئيس وزراء أوتاراخند، بوشكار سينغ دامي، عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقًا) أن فرق الاستجابة للطوارئ بالتعاون مع السلطات المحلية تشن عمليات بحث وإنقاذ مكثفة في موقع الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.