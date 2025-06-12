مأساة تدمي قلب الهند والعالم.. مصرع 204 وإصابة 41 في تحطم طائرة هندية متجهة إلى لندن بعد إقلاعها من أحمد أباد

شهدت الهند اليوم الخميس، حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية، كان على متنها 242 شخصا، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أحمد آباد في الهند باتجاه مطار جاتويك في لندن.

حادث تحطم طائرة ركاب هندية

أعلنت الشرطة الهندية في بيان صادر عنها اليوم عن العثور على جثث 204 من ركاب الطائرة المنكوبة، وناجيين اثنين فقط، وذلك بعد تحطمها في منطقة سكنية.

حادث تحطم طائرة ركاب هندية ، فيتو

وفي السياق ذاته قال مفوض الشرطة الهندية، جي إس مالك، إن فرق الإنقاذ عثرت على جثث 204 أشخاص، مشيرًا إلى أن 41 مصابًا يتلقون العلاج حاليًا وأوضح أن حصيلة الضحايا تشمل كلًا من ركاب الطائرة وسكان المبنى الذي تحطمت فيه الطائرة، مؤكدًا أن جهود الإنقاذ ما زالت مستمرة.

ومن جانبه أكد موقع فلايت رادار المتخصص في شؤون الطيران فقدان الاتصال بطائرة من طراز بوينج 787، وتحمل رحلة مسجلة تحت الرقمAI 171، بعد ثوانٍ من إقلاعها ووصولها إلى ارتفاع 625 قدمًا.

حادث تحطم طائرة ركاب هندية ، فيتو

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الهند أن طائرة الخطوط الجوية الهندية المتجهة إلى لندن تحطمت في أحمد أباد، وذلك بعدما أرسلت نداء استغاثة إلى برج المراقبة، قبل أن تسقط خارج نطاق المطار.

مصرع العشرات في حادث الطائرة الهندية

ومن جانبه قال رئيس شركة "إير إنديا" ناتاراجان تشانراسيكاران في بيان: "بحزن عميق، أؤكد أن رحلة طيران الهند رقم 171 المتجهة من أحمد أباد إلى لندن جاتويك، تعرضت إلى حادث مأساوي اليوم".

حادث تحطم طائرة ركاب هندية ، فيتو

وأضاف: "نتضامن مع عائلات وأحباء جميع الأشخاص الذين تعرّضوا إلى هذا الحدث الجلل ونقدّم لهم أحر التعازي"، مضيفًا أنه تم تفعيل مركز للطوارئ وإنشاء فريق دعم للعائلات التي تسعى للحصول على معلومات.

وكان هناك عدد كبير من الركاب على متن الطائرة يحملون جنسيات بريطانية وبرتغالية حيث يبلغ عددهم 173 راكب، و169 راكبا يحملون الجنسية الهندية.

وأوضحت الشركة أن الطائرة، وهي من طراز بوينج 787-8، كانت تضم بين ركابها 53 بريطانيًا.

وتعرضت شركة بوينج للعديد من الحوادث، سجلها خلال العقود الماضية لم يخل من الكوارث الجوية المأساوية، وقد ساهمت هذه الحوادث في تقويض ثقة الركاب والمنظمين، وفرضت ضغوطا هائلة على الشركة من حيث السلامة والإدارة والرقابة.

أبرز حوادث طائرات بوينج

وفيما يلي نستعرض أبرز حوادث تحطم طائرات من طراز "بوينج"

1. تحطم طائرة "بوينج 707" – رحلة خطوط سابينا البلجيكية (1961)

في 15 فبراير 1961، تحطمت طائرة من طراز "بوينج 707" تابعة لخطوط سابينا البلجيكية أثناء محاولتها الهبوط في بروكسل. قتل في الحادث 73 شخصا، وكان من أوائل حوادث الطراز 707، الذي كان يعد حينها أحدث ما أنتجته بوينج.

2. كارثة "بوينج 747" في تينيريفي (1977)

رغم أن السبب الرئيسي كان سوء التواصل بين الطيارين وبرج المراقبة، فإن الكارثة وقعت بين طائرتين من طراز "بوينج 747" على مدرج مطار تينيريفي بجزر الكناري. أسفر التصادم عن مقتل 583 شخصًا، في أسوأ حادث طيران مدني في التاريخ حتى اليوم.

3. رحلة "بوينج 737" التابعة لشركة "تانس بيرو" (2005)

في 23 أغسطس 2005، تحطمت طائرة "بوينج 737" خلال عاصفة شديدة في منطقة الأدغال بالأمازون، مما أدى إلى مصرع 40 راكبًا. وأثار الحادث تساؤلات حول استمرار استخدام الطرازات القديمة من "بوينج" في ظروف جوية قاسية.

4. رحلة الخطوط التركية 1951 – تحطم "بوينج 737-800" في أمستردام (2009)

في 25 فبراير 2009، تحطمت طائرة "بوينج 737-800" أثناء محاولتها الهبوط في مطار سخيبول بأمستردام. أسفر الحادث عن مقتل 9 أشخاص من بين 135 راكبًا، وكان السبب خللًا في حساس الارتفاع (رادار الارتفاع الراديوي)، مما أدى إلى هبوط آلي غير سليم.

5. سقوط "بوينج 737 ماكس 8" – رحلة "ليون إير" (2018)

في 29 أكتوبر 2018، سقطت طائرة تابعة لشركة "ليون إير" الإندونيسية بعد دقائق من إقلاعها من جاكرتا، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا. وأشارت التحقيقات إلى خلل في نظام التحكم الآلي (MCAS).

6. تحطم "بوينغ 737 ماكس 8" – رحلة الخطوط الإثيوبية (2019)

في 10 مارس 2019، تحطمت طائرة من الطراز ذاته بعد دقائق من إقلاعها من أديس أبابا، وقتل في الحادث 157 شخصا. كان الحادث بمثابة الضربة القاصمة للثقة بـ"737 ماكس"، ما أدى إلى تعليق طيران الطراز عالميا لمدة نحو عامين.

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