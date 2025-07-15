أخبار الاقتصاد اليوم.. قفزة فى أسعار زيت عباد الشمس وتباين الذرة.. ارتفاع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.3% خلال يونيو

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الثلاثاء نحو 172.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.569مليون ورقة منفذة على 117 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 33.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.466 مليون ورقة منفذة على 114 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 3.31 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 96.69 % خلال الجلسة.

تعاملات منتصف الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.393 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 33934 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 42035 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 15242 نقطة.



فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10166 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13780 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3510 نقطة.

كشفت بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، يوم الثلاثاء 15 يوليو، عن ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 3.3% خلال الشهر الماضي مقابل 3.1% خلال شهر مايو.

ومن المرجح أن تسهم هذه البيانات مع ارتفاع التضخم في منع صناع السياسة في البنك المركزي الإسرائيلي من خفض معدلات الفائدة خلال وقت قريب.

وبذلك تجاوز معدل التضخم في يونيو توقعات استطلاع أجرته وكالة رويترز، والتي جاءت عند 3.1%، واستمر المعدل بذلك في تسجيل مستويات أعلى من النطاق السنوي المستهدف من الحكومة الإسرائيلية عند بين 1 و3%.

وتأتي بيانات التضخم الجديدة بعد نحو ثمانية أيام من قرار بنك إسرائيل تثبيت معدل الفائدة قصيرة الأجل عند 4.50%، وذلك بعد هبوط التضخم خلال شهر مايو رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي في ظل الحرب بقطاع غزة.





مواصفات واسعار سيارات مازدا EZ-60 الكهربائية

استخدمت سيارة مازدا EZ-60، أنظمة الذكاء الاصطناعي في سيارتها السيدان EZ-6، داخل الأسواق الأوروبية تمهيدًا لطرحها في جميع الدول بعد نجاح تجربة قيادتها، حيث تجاوزت طلبات الحجز المسبق 33,000 طلب في الصين قبل وصولها إلى الوكلاء.

حصلت سيارات مازدا EZ-60 الكهربائي علي اطول 4,850 ملم (190.9 بوصة)، تُعد مازدا EZ-60 سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم، مصممة لمنافسة سيارات الكروس أوفر الكهربائية الفاخرة الأخرى، ستتوفر نسخة اخري موسعة المدى، ونسخة كهربائية بالكامل، وتتشارك منصة السيارة الكهربائية مع سيارة شانجان ديبال S07.

حصلت السيارة علي مصابيح أمامية LED مقسمة، وشبك أمامي مغلق أنيق، وواجهة أمامية عصرية أنيقة، ومقصورة داخلية، تتميز بباقة غنية من التقنيات، بما في ذلك شاشة لوحة قيادة قياس 26.5 بوصة، وشاشة عرض أمامية بتقنية الواقع المعزز قياس 100 بوصة، ومرايا رؤية خلفية رقمية، ونظام صوتي بـ 23 مكبر صوت.

وتكتمل المقصورة المجهزة تجهيزًا كاملًا بمقاعد مدفأة ومهواة.

لم تُعلن مازدا عن سعر EZ-60 في الصين بعد، لكن سعر EZ-6 يتراوح بين 159,800 و181,800 ين ياباني (ما يعادل حوالي 22,300 و25,400 دولار أمريكي. في المقابل، يبدأ سعر Mazda 6e الأوروبية من 44,900 يورو (حوالي 52,500 دولار أمريكي) في ألمانيا.

وهذا يُشير إلى أن سعر CX-6e سيكون أعلى بكثير في أوروباويرجع هذا الاختلاف جزئيا إلى المنافسة الشديدة في الأسعار في الصين، والتي تبقي أسعار السيارات الكهربائية المحلية منخفضة، فضلا عن التكلفة الإضافية للرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على المركبات المصنعة في الصين.

وسيتم بناء هذه السيارة الكهربائية المستقبلية في اليابان على منصة جديدة، وستستخدم بطاريات من باناسونيك، وستشارك خط إنتاجها مع سيارات مازدا الحالية بمحركات الاحتراق الداخلي والسيارات الهجينة، مما يُبسط عملية التصنيع مع توسع العلامة التجارية في عروضها من السيارات الكهربائية

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 79.1 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 68 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 115.1 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيها إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 64 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 102 جنيه إلى 103 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.



بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة الأسبوع المقبل

يبحث العديد من المواطنين خلال الفترة الراهنة عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة لجميع العاملين بالدولة، بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور، وحجم الزيادة التي ستطرأ على المرتبات بموجب حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية.

ومن المتوقع أن تكون موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة لجميع العاملين بالدولة، يوم 21 يوليو 2025.

بدوره، أكد أحمد كجوك أن توجيهات الحكومة كانت واضحة منذ البداية بضرورة تنوع حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على التحول إلى الدعم النقدي والمساندة النقدية المباشرة دون التأثير على الأسعار أو التضخم.



زيادات الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو

ومع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو 2025، سيتم تطبيق زيادات في الأجور، تشمل:

-علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

-علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

-زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.

-إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.

-رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًّا.

-توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.

أكد الوزير أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لسد العجز في قطاعي التعليم والصحة، بما في ذلك:

-زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 500 مليون جنيه.

-رفع حافز تطوير المعلمين بنحو نصف مليار جنيه.

-دعم التعيينات الجديدة في القطاعين لسد العجز.

تبابنت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.393 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 33934 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 42035 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 15242 نقطة.



فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10166 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13780 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3510 نقطة.





تراجع الدولار قبل بيانات التضخم الأمريكية وسط ضغوط ترامب على الفيدرالي

تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، متخليا عن مستويات الـ98 نقطة، في ظل ترقب السوق لإصدار بيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد مسار السياسة النقدية وتأثيرها على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر نهاية الشهر.

أبرز تحركات الدولار أمام العملات

انخفض المؤشر الرئيسي للدولار مقابل 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.2% ليصل إلى 98 نقطة، وتراجع المؤشر بأكثر من 8% منذ إعلان الرئيس ترامب سياسة الرسوم الجمركية.

وخسر الدولار نحو 12% من قيمته منذ تنصيب ترامب عام 2023، مقارنة بمستوى 111 نقطة آنذاك.

صعد اليورو 0.3% إلى 1.1685 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.25% إلى 1.3446 دولار، كما تراجع الين الياباني 0.2% إلى 147.65 ين للدولار.

رغم دعم ارتفاع عوائد سندات الخزانة للدولار في وقت سابق، إلا أن تصريحات الرئيس ترامب انتقدت بشدة رئيس الفيدرالي جيروم باول، حيث هاجم مستويات الفائدة المرتفعة (4.25%-4.50%) وطالب بخفضها إلى 1%.

وأشار محللون إلى أن هذه الانتقادات قد تعزز الدعوات لإجراء تغييرات في قيادة الفيدرالي.

أكد باول أن الفيدرالي سينتظر تقييم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل خفض الفائدة، متجاهلًا ضغوط ترامب.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف اليوم ومشتقاتها.

وجاء سعر الأعلاف والحبوب، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13500 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 13500 جنيه للطن.

وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 13100 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن الذرة الأمريكي نحو 13400 جنيه، أما ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» فسجل سعر 14200 جنيه للطن.

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 808.5 جنيه، بانخفاض 17 جنيهًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الذرة الصفراء من 325 جنيهًا إلى 1700 جنيه للشيكارة حسب الوزن والنوع.

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 14359.3 جنيه، بانخفاض 430 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء بين 2000 جنيه و20 ألف جنيه حسب الوزن والنوع.

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 18800 جنيه للطن، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 19800 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 19800 جنيه للطن.

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة نحو 12500 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 14 ألف جنيه للطن.

وبلغ سعر جلوتين محلي بلغ نحو 38500 جنيه للطن، بلغ سعر كسب عباد 36% نحو 16 ألف جنيه.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الأولين وزيت الصويا والذرة وعباد الشمس، بينما تباين سعر لتر الزيت في الأسواق؛ فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟.

في البداية تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 52 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 53 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 57 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 60500 جنيه. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 60 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 89.7 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 60 إلى 107 جنيهات للتر.

ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 93 جنيها، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 68 جنيهًا إلى 107 جنيهات للتر.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.