الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تصاعد معدلات التضخم في إسرائيل وتقلبات بسعر الشيكل، ومحافظ البنك المركزي يعلق

عملة الكيان المحتل،
عملة الكيان المحتل، فيتو

أعرب محافظ بنك إسرائيل المركزى أمير يارون، عن قلقه من تصاعد معدلات التضخم فى دولة الاحتلال عن النطاق المستهدف، بسبب الأعباء الضريبية المتزايدة وتضخم القروض العقارية، فيما يشهد سعر الشيكل تقلبا مقابل الدولار.

 أسعار الفائدة دون تغيير

وأبقى بنك إسرائيل المركزي، على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.5% للمرة التاسعة على التوالي الليلة الماضية، بعد فشل السيطرة على معدلات التضخم.

وارتفع التضخم في إسرائيل بأكثر من المتوقع في يناير إلى 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وزاد مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع ليزيد 0.6% فى يناير مقارنة بشهر ديسمبر؛ بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والسكن وزيادة تكلفة المعيشة.

 تداعيات الحرب على غزة

وعزا مسؤولون حكوميون ارتفاع التضخم إلى مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية تداعيات الحرب على غزة.

وقال محافظ بنك إسرائيل المركزي- فى تصريحات لصحيفة "جلوبس" الإسرائيلية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إنه لا يزال قلقا بشأن التضخم وارتفاع الطلب عن العرض.

وأشار يارون إلى التضخم وتوقعات خفض أسعار الفائدة ومخاطر في سوق العقارات، موضحا أن هناك حالة من عدم اليقين، معربا عن أمله أن تكون معدلات التضخم هذا العام معتدلة، وضمن النطاق المستهدف.

وحول تضخم قروض سوق العقارات.. قال يارون إن قضية قروض المقاولين بحاجة إلى قيام البنوك بإجراء تقييم محدث ومفصل للمخاطر المتعلقة بهذه القضايا، معربا عن قلقه إزاء المعاملات التي لا تتضمن عملية اكتتاب كاملة للمقترض.

القروض العقارية التي يقدمها مطورو العقارات

وحذّر من الآثار الخطيرة لاتساع قروض البالون (نوع من القروض العقارية التي يقدمها مطورو العقارات، حيث يقوم المشترون بتأجيل السداد الأساسي للقرض حتى نهاية فترة البناء، بينما يتولى المطور دفع الفوائد خلال هذه الفترة، ليصبح المبلغ المستحق جزءًا من الرهن العقاري).

وكان بنك إسرائيل قد أوضح أن نظام قروض البالون تشوه الأسعار العقارية، إذ يُحتسب كأنه خصم ضمني للمشتري رغم بقاء السعر الرسمي للعقار ثابتًا، مما يؤدي لصعوبة تعديل الأسعار وفق ظروف السوق المتغيرة.

وحول أسباب ارتفاع معدل التضخم.. قال يارون للصحيفة "ارتفاع التضخم يرجع بالطبع إلى الزيادات الضريبية".

وسجل الاقتصاد الإسرائيلي نموا أقل من المتوقع في الربع الرابع من عام 2024 متأثرا بتكاليف تداعيات الحرب في قطاع غزة.

تراجعت حصة الفرد من الناتج المحلي

وذكرت دائرة الإحصاء المركزية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.5 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر، وهو ما يقل عن توقعات نمو بنسبة 5.7 بالمئة.

وفي عام 2024 بالكامل، كان الاقتصاد الإسرائيلي قد سجل أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين؛ بسبب تداعيات الحرب، حيث تراجعت حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت بـ0.3 بالمئة بخلاف زيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل دولة الإحتلال تضخم القروض العقارية أسعار الفائدة

مواد متعلقة

استولت على دمشق بالقوة، وزير خارجية الاحتلال يصف حكومة سوريا الجديدة بالجماعة الإرهابية

الاحتلال يجمد 470 مليون شيكل من الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية

السيسي وعمار الحكيم يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وإنهاء الاحتلال للأراضي السورية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال شخصين تسللا من الأردن

جيش الاحتلال يعلن استهداف مواقع لإطلاق الصواريخ في رفح الفلسطينية وغزة

جيش الاحتلال يعلن تنفيذ عشرات المداهمات في المنطقة العازلة بسوريا
ads

الأكثر قراءة

ليس بسبب الزمالك، أزمات تنهي شهر العسل بين إدارة الأهلي ومارسيل كولر

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار يسجل 4760 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025

أخي ألف سلامة عليك، عمرو دياب يدعم عمرو مصطفى في مرضه

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في السوق

علاء مبارك يحيي ذكرى رحيل والده الخامسة (فيديو وصور)

ماذا قال أعضاء البرلمان عن مشروع قانون العمل الجديد؟

"استغل جهلي"، ترامب يروي قصة خداعه من ماكرون

منوعات

المزيد

روسيا تبتكر أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويحدد هدفه بكاميرا

نتفليكس تتكفل بتكاليف سفر كارلا صوفيا جاسكون للأوسكار رغم فضح عنصريتها

جواب بخط عبد الناصر يدفع محمد سليم لجمع الطوابع البريدية النادرة للرئيس الراحل (فيديو وصور)

مركبة تبحث عن الماء في صحراء القمر الجليدية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في السوق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد عمل قطاعات الداخلية الخدمية في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بزيادة المال وتحقيق الاستقرار

كم عدد سحرة فرعون؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

متى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية