الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية يسعيان لإبرام اتفاقات تجارية مع أمريكا لتخفيف الرسوم الجمركية

تسعى كل من دول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، لإبرام اتفاقات تجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف أثر الرسوم الجمركية الوشيكة، في وقت تُهدّد فيه واشنطن بفرض رسوم ثقيلة اعتبارا من الأول من أغسطس.

الحرب التجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

وكان ترامب، صعد من حدة حربه التجارية يوم السبت، معلنًا أنه سيُفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على معظم الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بدءا من الشهر المقبل، في خطوة تضاف إلى تحذيرات مماثلة وجهت إلى دول أخرى، من بينها القوى الاقتصادية الآسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أمس الأحد، إن العروض التي قدّمتها الدول حتى الآن بشأن الاتفاقات التجارية لم تُرضِ الرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا أن «الرسوم الجمركية حقيقية» ما لم تحسن تلك الدول مقترحاتها.

وأضاف هاسيت في مقابلة مع قناة «ABC»: «الرئيس يرى أن الاتفاقات يجب أن تكون أفضل»، وتابع: «ولرسم خط واضح، بعث بهذه الرسائل إلى الأطراف المعنية... وسنرى كيف ستسير الأمور».

من جهته، عبر مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، عن تفاؤله بأن واشنطن والاتحاد الأوروبي يقتربان من التوصل إلى نتيجة إيجابية لكلا الطرفين، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% من شأنه أن يقضي فعليا على حجم التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يعد كل منهما الشريك التجاري الأكبر للآخر حاليا.

الاقتصاد الألماني فى مرمى الخطر

قال مفوّض التجارة الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، قبيل اجتماع مع وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «نواصل التواصل مع الإدارة الأميركية ونعطي الأولوية للتوصّل إلى حل تفاوضي قبل حلول الموعد النهائي الجديد في الأول من أغسطس، لا يمكنني تخيل أن ننسحب من دون بذل أي جهد».

وفي سياق متصل، وجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الأحد، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن تأثير رسوم جمركية بهذه النسبة على أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وقال ميرتس: «إذا حدث ذلك، سيتعين علينا تأجيل أجزاء كبيرة من جهودنا في السياسة الاقتصادية، لأن الأمر سيتداخل مع كل شيء وسيصيب قطاع التصدير الألماني في الصميم».

حتى الآن، امتنع الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات انتقامية، في محاولة لتجنب تصعيد متبادل في الحرب التجارية، طالما لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى نتيجة تفاوضية محسنة.

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