المركزى الإسرائيلى يحذر من رفع الضرائب مجددا فى ظل تصاعد الإنفاق العسكرى

وجه محافظ البنك المركزى الإسرائيلى أمير يارون، انتقادات حادة للمكتب المركزى للإحصاء، على خلفية الطريقة الجديدة لاحتساب معدلات التضخم ضمن مؤشر أسعار المستهلك.

أخطاء أكبر فى توقع معدلات التضخم

وقال يارون لصحيفة جلوبس الإسرائيلية: إن المنهجية الجديدة "تؤدى إلى أخطاء أكبر فى توقع معدلات التضخم"، موضحا أن البيانات الأخيرة "تأثرت بشدة بالأحداث الجيوسياسية وتوقف عدد من شركات الطيران الأجنبية عن العمل في إسرائيل، ما انعكس مباشرة على أسعار المستهلكين".

كما حذر يارون من أن احتياجات الجيش المتزايدة لتمويل الحرب على غزة ستتطلب من الحكومة البحث عن مصادر تمويل إضافية، ملمحا إلى احتمال رفع الضرائب مجددا لتغطية العجز ما يشكل ضغطا جديدا على الاقتصاد الإسرائيلى الذي يواجه بالفعل تحديات داخلية وخارجية متعددة.

احتمال فرض ضرائب إضافية

وتابع: “إذا لم يتم تحقيق تخفيض في الإنفاق، فلن يكون أمام الحكومة خيار سوى إيجاد مصادر تمويل جديدة وهذا يعني احتمال فرض ضرائب إضافية وسيكون من الصعب تمويل نفقات الأمن دون ذلك”.

زيادة النفقات دون موازنة مالية

وأوضح أن زيادة النفقات دون موازنة مالية مناسبة سيؤدي إلى خطر تدهور التصنيف الائتماني، وزيادة عبء الفوائد على الدين العام، مما سيؤثر سلبا على المواطنين.

وأبقى بنك إسرائيل على سعر الفائدة عند 4.5% للمرة الثانية عشرة على التوالي، مع تأكيد محافظه أمير يارون على ضرورة معالجة مستويات التضخم الحالية (3.1%)، التي تتجاوز الحد الأقصى المستهدف (3%).

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