خبيرة: الصين تنوع استثماراتها بعيدا عن سندات الخزانة الأمريكية لهذه الأسباب

مؤشر الدولار، أكدت الدكتورة هدى المنشاوى خبيرة أسواق المال، أن الحكومة الصينية تعمل خلال الفترة الأخيرة على تنويع استثماراتها بهدوء وخلف الأضواء وذلك بعيدًا عن سندات الخزانة الأميركية التي لم تعد مصدر ثقة لدى البعض بنفس القوة السابقة في ظل ما قد تتعرض له من تداعيات بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

مؤشر الدولار - فيتو

اقرا التالى: مؤشر الدولار يتهاوى، العملة الخضراء تنخفض لأدنى مستوياتها

الدكتورة هدى المنشاوي خبيرة أسواق المال - فيتو



السندات الحكومية الأمريكية حجر الأساس لاحتياطيات الصين



وتابعت المنشاوى: لطالما مثلت السندات الحكومية الأمريكية حجر الأساس لاحتياطيات الصين من النقد الأجنبي البالغة 3.2 تريليون دولار وحتى الآن لم يُصدر أي مؤشر علني على أي تغيير في هذه الاستراتيجية، على الرغم من فرض الرسوم الجمركية والتقلبات الأخرى في السياسة الأميركية.

وأضافت أنه مع تفكيك ترامب لنظام التجارة العالمي وانتقاده العلني للاحتياطي الفيدرالي الأميركي بسبب السياسة النقدية، بدأ المستثمرون على نطاق أوسع يتساءلون عن مكانة الدولار، وسندات الخزانة كملاذ آمن.

امريكا والصين - فيتو

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت قيود محفظة الاستثمارات الثقيلة في سندات الخزانة الأميركية أكثر وضوحًا، حيث ان الاحتفاظ بكميات ضخمة ومركّزة من الأصول ذات العوائد المنخفضة قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في قوتها الشرائية في ظل بيئة تضخم مرتفع”، لنرى مؤشر الدولار الادارة الاستثمارية الاقوى يواصل ترنحة مقابل جميع العملات الرئيسية خلال حركة التداولات العالمية اليوم الأحد 18 مايو 2025، ليسجل بحركة التعاملات 101.106 نقطة للشراء.

الانتقال التدريجي إلى استثمارات أخرى

وتسببت عمليات البيع المكثفة لسندات الخزانة الأميركية، بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، في مخاوف كبيرة وأماكن أخرى تتمثل في أن الصين قد تنتقم من الولايات المتحدة عبر بيع حيازاتها من السندات الأميركية .

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات الاجنبيه الاخرى لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات.

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

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