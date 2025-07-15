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خارج الحدود

متحدث الخارجية القطرية: مفاوضات الدوحة مستمرة ولا يمكن تحديد موعد زمني للوصول لاتفاق

ماجد الأنصاري، فيتو
ماجد الأنصاري، فيتو

قال ماجد الانصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية: إن مباحثات الدوحة لوقف إطلاق النار لا تزال في مرحلة إعداد اتفاق مبادئ.

وتابع المتحدث باسم الخارجية القطرية: مفاوضات الدوحة مستمرة ولا يمكن تقديم موعد زمني للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقبل وقت سابق، أفادت القناة 12 العبرية، أن مسئولين مطلعين على محادثات الدوحة قالوا إنه لا تقدم في آخر 24 ساعة بسبب خرائط انسحاب جيش الاحتلال.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن هناك جمودا في محادثات الدوحة لكنها تستمر غدا السبت.

خريطة إعادة التموضع

وأفادت تقارير إخبارية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن خريطة إعادة التموضع التي عرضها الوفد الإسرائيلي في المفاوضات تبقى كل مدينة رفح تحت الاحتلال.

وأوضحت المصادر، أن الخريطة تمهد لتطبيق خطة التهجير بجعل رفح منطقة تركيز للنازحين لتهجيرهم.

كما أشارت إلى أن الخريطة تأخذ من قطاع غزة مسافة عميقة على طول حدود قطاع غزة تصل في بعض المناطق لـ 3 كيلومترات.

وتابعت: خريطة إعادة التموضع تضم أجزاء واسعة من مدينة بيت لاهيا وقرية أم النصر ومعظم بيت حانون وكل خزاعة، كما أنها تقترب  ايضا من شارع السكة في مناطق التفاح والشجاعية والزيتون، وتصل إلى قرب شارع صلاح الدين في دير البلح والقرارة.

وأوضحت المصادر أن خريطة إعادة التموضع الإسرائيلية تقضم 40% من مساحة قطاع غزة، وأنها تمنع 700 ألف فلسطيني من العودة لبيوتهم لدفعهم لمراكز تجميع النازحين في رفح.

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