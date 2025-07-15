بعد 3 أيام دامية، وزير الدفاع السوري يعلن وقف إطلاق النار بالسويداء

أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، اليوم الثلاثاء، وقف إطلاق النار في السويداء بعد 3 أيام من الاشتباكات الدامية.

وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان السويداء

وقال أبو قصرة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا): "إلى كافة الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة".

التعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون

وأضاف البيان: "سيتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون".

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