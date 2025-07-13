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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات السويداء في سوريا لـ 68 قتيلا ومصابا

السويداء، فيتو
السويداء، فيتو

أعلن المرصد السوري، مساء اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة اشتباكات محافظة السويداء في سوريا إلى 18 قتيلا وأكثر من 50 مصابا.

اشتباكات بين عشائر ومقاتلين محليين في محافظة السويداء

ووفقا لوسائل إعلام سورية، فأن الاشتباكات أدت إلى قطع طريق دمشق السويداء الدولي.

وبحسب موقع «السويداء 24»، بدأت الاشتباكات إثر حادثة سلب وقعت على طريق دمشق استهدفت أحد تجار المدينة، وامتدت لعمليات خطف متبادلة داخل المحافظة قبل أن يتطور الوضع إلى اشتباكات مسلحة وقصف.

 

وزارة الداخلية السورية تتجه لفض الاقتتال

وأفاد مصدر رسمي لوكالة "فرانس برس" بأن قوات تابعة لوزارة الداخلية توجهت "لفض الاقتتال".

ودعا محافظ السويداء مصطفى البكور إلى ضرورة ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار.

وأضاف: "نثمن الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، ونؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين".

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