مدير مجمع الشفاء بغزة: توقف مستشفى الخدمة العامة بسبب نفاد الوقود

أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، الدكتور محمد أبو سلمية عن توقف مستشفى الخدمة العامة بسبب نفاد الوقود، مشيرا إلى أن مجمع الشفاء الطبي أمامه ساعات ويتوقف.

وقال: “مستشفى الحلو أقل من 4 ساعات ويتوقف، بينما باقي المستشفيات على أحسن حال ستتوقف خدماتها غدا، ومئات الجرحى والمرضى في خطر حقيقي”.

وأكد أن الخدمات ستتوقف الآن في العناية المركزة وحضانات الأطفال وغسيل الكلى وغرف العمليات والمختبر..

وقبل وقت سابق أفادت مصادر طبية في غزة، بارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع، إثر غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم إلى 72 شهيدا.

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي غزة منذ 7 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن سقوط 139 شهيدا و425 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أوضحت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي الضحايا العدوان الاسرائيلي بلغ 58026 شهيدا و138520 جريحا منذ 7 أكتوبر 2023.

انهيار الجهود الإنسانية في غزة

وكانت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة، كشفت أن 112 طفلا يُشخّصون يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام.

وأكدت الأونروا أن نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة، مشيرة إلى أنه بدون كميات كافية منه يواجه القطاع انهيارا في الجهود الإنسانية.

وقالت إن المنظمة تواجه تحديا يتمثل في نقص المستلزمات الطبية بالقطاع.

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