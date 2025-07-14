أخبار مصر اليوم: توفير 55 ألف وحدة سكنية للمتضررين من انهيار العقارات بالإسكندرية.. خطوات تسجيل الرغبات بتنسيق الدبلومات الفنية 2025.. استعدادات لتشغيل الطريق الإقليمي

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

مدبولي: توفير 55 ألف وحدة سكنية للمتضررين من انهيار العقارات القديمة بالإسكندرية

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية خلال زيارته اليوم إلى محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور مدبولي: إطلاق مبادرة لتطوير العيادات الذكية بمحافظة الإسكندرية



وفي مستهل حديثه، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجوده اليوم بمدينة الإسكندرية؛ العاصمة الثانية لمصر، لافتًا إلى أن الزيارة بدأت باستعراض المشروعات التنموية التي تشهدها محافظة الإسكندرية، خلال اجتماع بمبنى ديوان عام المحافظة، مشيدًا بأحد المبادرات المهمة التي استمع إلى عرض متكامل عنها، والتي تخص الشراكة مع القطاع الخاص في الإسراع بإدخال مدينة الإسكندرية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تبني مبادرة لإنشاء مجموعة من العيادات المُتخصصة وتجهيزها على أعلى مستوى لتعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، بحيث تحل محل وحدات الرعاية الصحية الأولية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكل الهيئات المعنية بالتأمين الصحي الشامل.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه استمع اليوم إلى عرض من المجموعة الممثلة للقطاع الخاص والمجتمع المدني بمدينة الإسكندرية، وتعرف على تصوراتهم لكيفية تنفيذ هذه المبادرة، بالشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكدًا تقديره لهذه الفكرة الجيدة، ومشيرًا إلى أنه طلب من المجموعة الممثلة بتواجد محافظ الإسكندرية، بأن يتم عرض خطة تنفيذية لهذا الطرح، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، معتبرًا أن هذا الموضوع إذا تم التوافق عليه، سيتيح إدخال محافظة الإسكندرية بأقصى سرعة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالنظر إلى كونها محافظة يتجاوز تعدادها ٦ ملايين نسمة، وبالتالي ستكون من أكبر المحافظات التي يمكن إدماجها في المنظومة وإسراع الخطى في هذا الاتجاه، والأهم أن نجاح هذه الفكرة سيمكننا من تكرارها في محافظات أخرى.



وأضاف رئيس الوزراء أن اجتماعه بديوان عام المحافظة في مستهل الزيارة، شهد أيضًا عرض كل المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها بمحافظة الاسكندرية، وعلى رأسها محاور الطرق التي وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفتح شرايين للتنمية داخل مدينة الإسكندرية، لافتًا إلى أن محافظ الإسكندرية عرض خلال الاجتماع، المحاور التي تنفذها المحافظة نفسها، وكذا التي تنفذها وزارة النقل، وأيضًا التي تنفذها وزارة الإسكان، كما تطرق لمشروعات وسائل النقل الجماعي مثل مترو أبو قير أو ترام محطة الرمل، والأتوبيسات الكهربائية التي يتم تشغيلها، مضيفًا أنه تم أيضًا استعراض ما يتم على الأرض في هذا الملف، مشيرًا إلى أن المحافظ طلب الإسراع بموضوع تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، وأكد رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق على هذا التوجه وجرى بالفعل الانتهاء من تحويل عددٍ من تلك الحافلات، مع العمل حاليًا على إكمال تحويل الباقي في أقرب وقت ممكن.

يصل عددها لـ 7500 عقار، توجيه عاجل لرئيس الوزراء بشأن العقارات المهددة بالانهيار في الإسكندرية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمحافظة الإسكندرية، عن توجيهاته بتنفيذ خطة متكاملة لإحلال وتجديد العقارات القديمة والآيلة للسقوط بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الأرواح والممتلكات وتحسين جودة الحياة في المناطق السكنية.



وأوضح رئيس الوزراء أن محافظة الإسكندرية تعاني من تكرار حوادث انهيار العقارات القديمة، والتي صدرت لها بالفعل قرارات إزالة، لكنها لم تُنفذ بسبب تعقيدات تتعلق بملكية هذه العقارات ورفض السكان مغادرتها لعدم وجود بدائل سكنية مناسبة.

وأشار مدبولي إلى أن التوجيهات الرئاسية واضحة في هذا الشأن، وتنص على ضرورة تنفيذ مشروع شامل لإحلال هذه الوحدات السكنية، على غرار المبادرة الرئاسية الخاصة بتوفير وحدات بديلة للمواطنين المتضررين من تعديل قانون الإيجارات القديمة.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء على ضرورة حصر شامل لجميع العقارات الآيلة للسقوط التي صدرت لها قرارات إزالة، تمهيدًا لإطلاق مبادرة لإنشاء وحدات سكنية بديلة، موضحًا أن عدد العقارات المستهدفة يصل إلى نحو 7500 عقار.

كما كشف أن الحكومة تستعد لتوفير ما يقرب من 55 ألف وحدة سكنية ضمن هذه المبادرة، لاستيعاب سكان تلك العقارات، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون جزءًا من خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المناطق القديمة في محافظة الإسكندرية.

وأكد مدبولي أن وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية سيقومان بعرض تصور متكامل حول آليات تنفيذ هذه المبادرة في أقرب وقت، بما يضمن تسكين المواطنين في وحدات آمنة، وإنهاء معاناة طال أمدها، وذلك ضمن رؤية الدولة لتحقيق تنمية عمرانية شاملة ومتوازنة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الرسمي

خطوات الحصول على تنسيق الدبلومات 2025، بدأ طلاب الدبلومات الفنية 2025 في البحث عن الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025، بعد إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية، نظرا لرغبة الكثيرين منهم في استكمال دراستهم بالتعليم الجامعي.



ويتزايد بحث طلاب الدبلومات الفنية عبر شبكة الانترنت عن تنسيق الدبلومات الفنية 2025، وخطوات الحصول على تنسيق الدبلومات الفنية 2025، لكي يتمكنوا من تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.



وتزايدت تساؤلات الطلاب حول موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2025، وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي، أن تنسيق الدبلومات الفنية عادة ما يبدأ عقب إنتهاء تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة كل عام.

ومن المنتظر أن تنتهي المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات 2025 في سبتمبر المقبل، ليبدأ بعدها تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بنظام 3 و5 سنوات، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.



هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات (الصناعية – التجارية – الزراعية - السياحة ) اتباعها لتسجيل رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية 2025، على موقع التنسيق الإلكتروني، وهي كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنــــــــــــــــــــا.

يحدد الطالب نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي / سياحي ) ثلاث سنوات أو خمس سنوات).

يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على (الخطوة التالية).

يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطبعها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

فى حالة فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري عليه التوجه الى الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.

إعلان قبول دفعة جديدة للالتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة (2025/ 2026)

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة للإلتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة ( ذكور – إناث ) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم) أو الثانوية الأزهرية (علمى) خريجى العام الدراسى (2023/2024) , (2024/2025) وذلك بالمعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال والمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بالجلاء.



جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء طبيب محمد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والذى أشار خلاله إلى شروط القبول لدفعة جديدة من الطلبة , والتى تضمنت الشروط الآتية:



أن لا يقل مجموع الطالب / الطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم) أو الثانوية الأزهرية (علمى)

عن نسبة نجاح 55% , مع تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات فى اللغة الإنجليزية , وألا يقل السن عن (17) عام ولا يزيد عن (21) عام فى 1/10/2025 , وأن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية وليس عن طريق التجنس , وأن يكون غير متزوج أوسبق له الزواج ولا يسمح له / لها بالزواج

إلا بعد التخرج بنجاح والحصول على ترخيص مزاولة المهنة , وأن يكون حسن السير والسلوك , وألا يكون قد سبق له الإلتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمته بالرفت منها , وأن يجتاز الإختبارات المحددة للقبول

( طبية- نفسية – لغة إنجليزية - لياقة بدنية - كشف الهيئة- التحاليل الطبية...) , كما يشترط موافقة والد / ولى أمر (الطالب / الطالبة) على الإلتحاق بالقوات المسلحة , ويحق لمجلس المعهد الذى يلتحق إليه الطالب / الطالبة بعد القبول أن يتم إستبعاده فى حال عدم القدرة على الإستمرار بالحياة العسكرية وذلك خلال الثلاث أشهر الأولى طبقًا للشروط والمعايير المحددة.

وتعد مدة الدراسة بالمعاهد الصحية بالقوات المسلحة عامين دراسيين ميلاديين بالإضافة للفترة التدريبية الإجبارية ( الإمتياز) لمدة ستة أشهر بخلاف فترتى ( التأهيل والصلاحية - والتدريب التخصصى ) تؤهله للحصول على درجة الدبلوم , ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها فى الترقى

إلى الدرجات والرتب المختلفة طبقًا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، وتعتبر مناهج الدراسة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة هى نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، كما يحصل المتطوع على كافة الامتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

وسيتم سحب الملفات من المعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى , والمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال , والمجمع الطبى للقوات المسلحة بالإسكندرية، ومعهد الطب العسكرى بالمعادى , والمستشفى العسكرى بالزقازيق , والمستشفى العسكرى بدمياط، والمستشفى العسكرى بسوهاج , والمستشفى العسكرى بمدينة 6 أكتوبر، وذلك إعتبارًا من 16/07/2025 وحتى 09/09/2025.

مصر للطيران تعلن شروط حجز تذاكر موسم العمرة، تعرف على الإجراءات المطلوبة

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن قواعد حجز تذاكر طيران موسم العمرة لشركات السياحة، وذلك استعدادا لبدء تفويج رحلات العمرة لموسم 1447 هـ.



وتضمنت قواعد شركة مصر للطيران لحجز تذاكر طيران موسم العمرة التالي:

- يتم التعامل مع شركات السياحة المستوفاة أوراقها ( صورة صالحة للأياتا - البطاقة الضريبية - السجل التجاري - كارت غرفة شركات السياحة والسفر لعام ۲۰۲٦/۲۰۲٥ أو تفويض بصحة توقيع البنك أصل متضمن إيميل الشركة (DOMAIN) أو الإيميل الخاص بأحد ملاك الشركة وكذلك أسماء المناديب وأرقام الهواتف على ان يتم حضور المندوبين للإدارة بناء على التواصل من قبل إدارة الحج والعمرة للشركة المعنية للحضور بميعاد مسبق للتفاوض لتنظيم وتسهيل إجراءات العمل.



- تكون جميع المكاتبات الواردة من شركات السياحة عبر البريد الإلكتروني أو مكتوبة على الكمبيوتر وموقعة ومختومة ولن يلتفت لأي مكاتبات بخط اليد.



- يتم الالتزام بإدراج ٢٥% من الأسماء قبل ميعاد الرحلة بـ ٣٠ يوما وتستكمل النسبة إلى 50% من الأسماء قبل ميعاد الرحلة بـ ٢١ يوما، وإلا سيتم الاحتفاظ بعدد المقاعد طبقًا للنسبة المشار إليها، وإلغاء باقي المقاعد تلقائيًا دون الرجوع للوكيل.



- تكون مراجعة الأسماء على الحجز قبل إصدار التذاكر مسئولية شركة السياحة حيث إنه لا توجد أي مسئولية على شركة مصر للطيران في حال وجود أي أخطاء أو تبديل في الأسماء بعد طباعة التذاكر.

- غير مسموح بتغيير الأسماء إلا في حدود 10% (عشرة بالمائة) شريطة أن يكون التعديل قبل إصدار التذاكر وفي حالة طلب تغيير اسم المشرف فقط بعد اصدار التذكرة بمشرف اخر بموجب مستندات رسمية دالة عن ذلك مع دفع الضرائب المقررة.

- لا يسمح بحجز مجموعات (جدة / المدينة / الطائف من شركات السياحة في صورة أفراد إلا عن طريق إدارة الحج والعمرة ومن يخالف ذلك سوف يتم مخاطبة الإدارة العامة للمبيعات الداخلية لاتخاذ اللازم بجانب تحصيل فرق السعر والرسوم إن وجدت. يتم تحصيل مقدمات الحجز على الأماكن المؤكدة فقط.



- لا يسمح بتعديل الحجز تاريخ سفر أو عودة أو خط السير لجزء من المجموعة إلا بعد إصدار التذاكر، على أن يتم تطبيق الفقرات الواردة بالبند ثالثًا فيما بعد وتحصيل الرسوم المقررة

قواعد مقدمات الحجز وإصدار التذاكر

- يتم سداد مقدم الحجز خلال ٤٨ ساعة من تاريخ تأكيد الحجز نقدًا أو بشيك مصرفي ( مقبول الدفع تجنبًا لإلغائه تلقائيًا.

- في حال طلب المجموعة خلال ١٥ يوم من تاريخ السفر يتم الإصدار خلال ٢٤ ساعة من التأكد.



- يتم تحصيل مقدمات الحجز غير قابلة للرد للمقاعد المؤكدة من خلال إدارة الحج والعمرة ومكاتب مصر للطيران مقابل إصدار EMD کمستند تحصيل وليس إيصالات قبض بمبلغ ۲۰۰۰ جنيه عن كل مقعد.

- فيما يخص فترات أجازة منتصف العام الدراسي واعتبارًا من العشرة أيام الأخيرة من شهر شعبان وحتى نهاية رمضان يتم تحصيل قيمة التذاكر بالكامل للمقاعد المؤكدة.



- فيما يخص وكلاء السياحة المصدرين BSP يتعين سداد مقدمات الحجز مع تطبيق نفس الشروط الخاصة بالإلغاء مع تصفية الـ EMDS مع نهاية موسم العمرة من خلال إصدار أخر مجموعات من خلال مكاتب مصر للطيران

- يلغى الحجز تلقائيًا قبل موعد قيام الرحلة بخمسة عشر يومًا في حالة عدم إصدار التذاكر للمجموعات أو جزء منها دون الرجوع للوكيل السياحي أو المكتب البيع مع عدم رد قيمة تأمين المقاعد للوكيل.



- في حالة تغيير الأسماء بعد إصدار التذاكر لا يتم التغيير إلا عن طريق مكتب الإصدار فقط على أن يتم تحصيل مبلغ ٤٠٠٠ جنيه + رسوم الدمغة والضرائب المستحقة وفيما يخص فترات أجازة منتصف العام الدراسي واعتبارًا من العشرة أيام الأخيرة من شهر شعبان وحتى نهاية شهر رمضان يتم تحصيل مبلغ ۸۰۰۰ جنيه + رسوم الدمغة والضرائب المستحقة شريطة السفر بنفس تاريخ الذهاب والعودة وخلاف ذلك يتم تطبيق الفقرات الواردة بالبند ثالثًا فيما بعد أيهما أعلى.

- غير مسموح بتغيير الأسماء بعد إصدار التذاكر وذلك في حالة تعديل الحجز بعد إصدار التذاكر لا يتم تعديل الحجز إلا من خلال إدارة الحج والعمرة على أن يتم إعادة الإصدار من مكاتب مبيعات مصر للطيران.

- صلاحية التذكرة 90 يومًا.

- الالتزام والتأكيد على إدراج الـ TOUR CODE الخاص بمجموعات العمرة المصدرة يتم تخصيصه من خلال إدارة الحج والعمرة.

الغرامات ورسوم الإلغاء

- في حالة طلب تعديل الحجز قبل موعد إقلاع الرحلة بـ (۷۲) ساعة أو أكثر يتم تحصيل رسوم تعديل ۲۰۰۰ جنيها والضرائب المستحقة.

- في حالة طلب تعديل الحجز قبل موعد إقلاع الرحلة بأقل من (۷۲) ساعة وحتى موعد إقلاع الرحلة (NO SHOW يتم تحصيل رسوم قدرها ٤٠٠٠ جنيها والضرائب المستحقة.



- في حالة طلب رد قيمة التذكرة الملغاة وغير المستخدمة بالكامل يتم تحصيل ٤٠٠٠ جنيه رسوم الاسترداد والضرائب المستحقة وفيما يخص فترات إجازة منتصف العام الدراسي واعتبارا من العشرة أيام الأخيرة من شهر شعبان وحتى نهاية شهر رمضان يتم تحصيل مبلغ ۸۰۰۰ جنيه + رسوم الدمغة والضرائب المستحقة.

- لا يجوز رد كوبون العودة في حالة عدم استخدامه إلا في حالات الوفاة لا قدر الله فيتم رد القيمة بعد خصم الـ (w/0) المستخدمة والضرائب المستحقة وذلك بموجب صورة شهادة الوفاة وإعلام الوراثة.

- في حالة طلب تعديل حجز العودة من خلال مكاتب مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية قبل السفر بـ ٧٢ ساعة أو أكثر يتم تحصيل فرق السعر (إن وجد) بالإضافة إلى رسوم تعديل الحجز وقدرها مبلغ ١٥٠ ريال سعودي بخلاف ذلك يتم تحصيل فرق السعر بالإضافة إلى رسوم تعديل ۳۰۰ ريال سعودي والضرائب المستحقة.

الطقس غدًا، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

الطقس غدًا، أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء، ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:4 درجات مئوية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 43

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.

كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

تمهيدا لإعادة تشغيله غدا، كامل الوزير يتلقى تقريرا مفصلا عن موقف الطريق الإقليمى

تلقى الفريق كامل الوزير وزير النقل تقريرا مفصلا عن موقف الطريق الدائري الإقليمي تمهيدا لإعادة تشغيل الطريق بشكل طبيعي غدا الثلاثاء



وشمل التقرير كل التفاصيل الخاصة بإجراءات تأمين الحركة المرورية وحركة الشاحنات على الطريق الإقليمي من حيث أنظمة تتبع السرعة الرادارات والأكمنة الثابتة وإجراءات التحليل لسائقي النقل والميكروباص.

يعود الطريق الإقليمى للعمل بشكل طبيعى فى الاتجاهين غدا الثلاثاء بناء على انتهاء مدة قرار الغلق الذي صدر من وزير النقل، وذلك بعد أن تمكنت وزارة النقل بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والجهات المشرفة على الطريق الإقليمي من تنفيذ مخطط شامل لضبط الحركة المرورية على الطريق.



وسبق أن بدأت هيئة الطرق والكبارى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وقيادة الطريق الإقليمي تطبيق قرار وزير النقل بغلق الطريق الإقليمي لمدة أسبوع بشكل كلي لتركيب الرادارات والأجهزة المعاونة لضبط الطريق.



وكان قد تقرر غلق الطريق الدائري الإقليمي بداية من التقاطع مع الإسكندرية الصحراوي وحتى التقاطع مع طريق السويس الصحراوي لمدة أسبوع بدءًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 8 /7 /2025، وذلك لتدعيم وتحسين ورفع كفاءة وسائل التحكم المروري والسلامة المرورية للتحويلات المؤقتة وصيانة هذه التحويلات وتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية ومحددات السرعة، على أن يتم مراجعة توزيع الكثافات المرورية مع بداية أسبوع الغلق على الطرق البديلة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت، كما وجه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.

ووفقا لتوجيهات الرئيس السيسي جرى تشكيل لجنة هندسية للمرور على الطريق الدائري الإقليمي للبحث عن البدائل المتاحة لمستخدمي الطريق الإقليمي ومتابعة أعمال الصيانة بالطريق الإقليمي ومراجعة الجدول الزمني لأعمال الصيانة بما يسهم في الحد من الحوادث على الطريق الإقليمي فضلا عن مراجعة رخص سائقي النقل، والكشف عن تعاطيهم المخدرات وسحب الرخص حال مخالفة السرعة القانونية.

البحوث الفلكية تفجر مفاجأة: هناك ارتباط بين النشاط الشمسي والزلازل

أكد الدكتور محمد الشاهد، رئيس قسم الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن اصطفاف الكواكب أو اقترانها في السماء لا علاقة له علميًا بحدوث الزلازل، نافيًا الشائعات التي تتكرر مع كل ظاهرة فلكية.



وأوضح الشاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أن مثل هذه الأحداث الفلكية لا تؤثر على الأرض أو على مصير الإنسان، مشيرًا إلى أن وجود حادثة واحدة تاريخيًا تزامنت فيها ظاهرة اصطفاف مع زلزال لا يعني وجود علاقة سببية، بل مجرد مصادفة لا ترتكز إلى أساس علمي.



وحول العلاقة بين النشاط الشمسي والنشاط الزلزالي، أشار الشاهد إلى وجود دراسة بحثية ضمن رسالة ماجستير في عام 2015، توصلت إلى وجود ارتباط طفيف وغير كبير بين الظاهرتين.

لكنه شدد على أن الارتباط لا يكفي لبناء تنبؤات أو ربط مباشر يمكن اعتباره قاعدة علمية.

وأختتم: الزلازل مرتبطة بتركيبة الأرض الجيولوجية وتفاعلاتها الداخلية، أما الظواهر الفلكية مثل الاصطفاف والاقتران، فهي ظواهر بصرية طبيعية لا علاقة لها بالتغيرات الجيولوجية على كوكب الأرض.

ماذا يفعل الناخب إذا كانت لجنة التصويت بعيدة عن محل سكنه؟ الوطنية للانتخابات تجيب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الخطوات الرسمية لتقديم طلب تغيير مقر الانتخاب، مؤكدة أن الناخب يمكنه التقدم بطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة أو بالحضور شخصيًا إلى مقر الهيئة، على أن يرفق بالطلب صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي.



وأشارت الهيئة إلى أنه عند تقديم الطلب، يتمكن الناخب من اختيار مقر الانتخاب الجديد من بين أقرب ثلاثة مقرات انتخابية متاحة له وفقًا لعنوانه المسجل ببطاقة الرقم القومي.

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي الناخبين إلى سرعة تقديم الطلبات اللازمة لتغيير المقر الانتخابي أو لتسكين الأسرة في مركز انتخابي واحد، وذلك في موعد أقصاه الثلاثاء 15 يوليو الجاري.

وأكدت الهيئة أن تقديم الطلبات متاح عبر التطبيق الإلكتروني الجديد للهيئة على الهواتف المحمولة أو من خلال الموقع الرسمي للهيئة: www.elections.eg.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمات تأتي ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للناخبين، بما يضمن تيسير أداء المواطنين لحقهم الدستوري في المشاركة والاقتراع بسهولة ويسر، مع رفع الأعباء عنهم وتجنيبهم مشقة التنقل بين مراكز متفرقة.





وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد دعا المواطنين إلى سرعة تحميل التطبيق الإلكتروني "Egelection" المتاح على متجري "جوجل بلاي" و"آبل ستور"، مشيرًا إلى أن التطبيق يتيح الاستعلام عن المقار الانتخابية، وتقديم طلبات تغيير المقر الانتخابي الحالي إلى مقر آخر أقرب إلى محل السكن المثبت في بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى إمكانية تسكين أفراد الأسرة الواحدة في مركز انتخابي واحد حال وجودهم في مراكز متفرقة.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها باستخدام أحدث التقنيات لخدمة المجتمع وتعزيز المشاركة الديمقراطية، عبر إطلاق استراتيجية متكاملة لرقمنة الخدمات الانتخابية، بما يعزز الشفافية والدقة ويتيح وصول الناخبين إلى المعلومات والأخبار المتعلقة بالعملية الانتخابية بسهولة.

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