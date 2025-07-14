يصل عددها لـ 7500 عقار، توجيه عاجل لرئيس الوزراء بشأن العقارات المهددة بالانهيار في الإسكندرية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمحافظة الإسكندرية، عن توجيهاته بتنفيذ خطة متكاملة لإحلال وتجديد العقارات القديمة والآيلة للسقوط بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الأرواح والممتلكات وتحسين جودة الحياة في المناطق السكنية.

وأوضح رئيس الوزراء أن محافظة الإسكندرية تعاني من تكرار حوادث انهيار العقارات القديمة، والتي صدرت لها بالفعل قرارات إزالة، لكنها لم تُنفذ بسبب تعقيدات تتعلق بملكية هذه العقارات ورفض السكان مغادرتها لعدم وجود بدائل سكنية مناسبة.

وأشار مدبولي إلى أن التوجيهات الرئاسية واضحة في هذا الشأن، وتنص على ضرورة تنفيذ مشروع شامل لإحلال هذه الوحدات السكنية، على غرار المبادرة الرئاسية الخاصة بتوفير وحدات بديلة للمواطنين المتضررين من تعديل قانون الإيجارات القديمة.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء على ضرورة حصر شامل لجميع العقارات الآيلة للسقوط التي صدرت لها قرارات إزالة، تمهيدًا لإطلاق مبادرة لإنشاء وحدات سكنية بديلة، موضحًا أن عدد العقارات المستهدفة يصل إلى نحو 7500 عقار.

كما كشف أن الحكومة تستعد لتوفير ما يقرب من 55 ألف وحدة سكنية ضمن هذه المبادرة، لاستيعاب سكان تلك العقارات، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون جزءًا من خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المناطق القديمة في محافظة الإسكندرية.

وأكد مدبولي أن وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية سيقومان بعرض تصور متكامل حول آليات تنفيذ هذه المبادرة في أقرب وقت، بما يضمن تسكين المواطنين في وحدات آمنة، وإنهاء معاناة طال أمدها، وذلك ضمن رؤية الدولة لتحقيق تنمية عمرانية شاملة ومتوازنة.

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