ماذا يفعل الناخب إذا كانت لجنة التصويت بعيدة عن محل سكنه؟ الوطنية للانتخابات تجيب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الخطوات الرسمية لتقديم طلب تغيير مقر الانتخاب، مؤكدة أن الناخب يمكنه التقدم بطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة أو بالحضور شخصيًا إلى مقر الهيئة، على أن يرفق بالطلب صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي.

وأشارت الهيئة إلى أنه عند تقديم الطلب، يتمكن الناخب من اختيار مقر الانتخاب الجديد من بين أقرب ثلاثة مقرات انتخابية متاحة له وفقًا لعنوانه المسجل ببطاقة الرقم القومي.

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي الناخبين إلى سرعة تقديم الطلبات اللازمة لتغيير المقر الانتخابي أو لتسكين الأسرة في مركز انتخابي واحد، وذلك في موعد أقصاه الثلاثاء 15 يوليو الجاري.

وأكدت الهيئة أن تقديم الطلبات متاح عبر التطبيق الإلكتروني الجديد للهيئة على الهواتف المحمولة أو من خلال الموقع الرسمي للهيئة: www.elections.eg.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمات تأتي ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للناخبين، بما يضمن تيسير أداء المواطنين لحقهم الدستوري في المشاركة والاقتراع بسهولة ويسر، مع رفع الأعباء عنهم وتجنيبهم مشقة التنقل بين مراكز متفرقة.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد دعا المواطنين إلى سرعة تحميل التطبيق الإلكتروني "Egelection" المتاح على متجري "جوجل بلاي" و"آبل ستور"، مشيرًا إلى أن التطبيق يتيح الاستعلام عن المقار الانتخابية، وتقديم طلبات تغيير المقر الانتخابي الحالي إلى مقر آخر أقرب إلى محل السكن المثبت في بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى إمكانية تسكين أفراد الأسرة الواحدة في مركز انتخابي واحد حال وجودهم في مراكز متفرقة.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها باستخدام أحدث التقنيات لخدمة المجتمع وتعزيز المشاركة الديمقراطية، عبر إطلاق استراتيجية متكاملة لرقمنة الخدمات الانتخابية، بما يعزز الشفافية والدقة ويتيح وصول الناخبين إلى المعلومات والأخبار المتعلقة بالعملية الانتخابية بسهولة.

وفي هذا السياق، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بأن التطبيق الإلكتروني الجديد صُمم وفق أعلى المعايير التقنية والمواصفات الفنية، مع الحرص على أن يكون سهل الاستخدام وخاليًا من التعقيدات، ليضمن تجربة سلسة وآمنة للناخبين، ويتيح لهم الوصول إلى الخدمات والمعلومات بسرعة ودقة وشفافية.

وأوضح بنداري أن التطبيق، الذي أطلقته الهيئة يوم الجمعة 11 يوليو الجاري، يتضمن جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية التي تشرف عليها الهيئة وتديرها، إلى جانب حزمة من التيسيرات غير المسبوقة لجمهور الناخبين، بما يحفزهم على المشاركة الفاعلة ويعزز ثقتهم في العملية الانتخابية.

خطوات تحميل التطبيق الإلكتروني

ويتوفر التطبيق حاليًا عبر متجر جوجل بلاي، ويمكن تحميله مجانًا، على أن يقوم المستخدم بعد التنزيل بتسجيل رقم هاتفه المحمول، لتصله رسالة قصيرة تحتوي على كود تأكيد يتم إدخاله داخل التطبيق، ثم تسجيل الرقم القومي، لتأكيد البيانات واستكمال عملية التسجيل.

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