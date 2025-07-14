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أخبار مصر

الطقس غدًا، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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الطقس غدًا، أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء، ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 15- 7- 2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:4  درجات مئوية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة  قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية  ومدن القناة ووسط سيناء.   
كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 43

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.

كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى الطقس من أجل التنبؤ به وهى الضغط الجوى ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.

وقالت الارصاد الجوية إن الضغط الجوى يؤثر فى حركة الرياح وتؤثر درجة الحرارة فى الرطوبة والطقس.

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