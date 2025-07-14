تنسيق الدبلومات الفنية 2025، خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الرسمي

خطوات الحصول على تنسيق الدبلومات 2025، بدأ طلاب الدبلومات الفنية 2025 في البحث عن الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025، بعد إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية، نظرا لرغبة الكثيرين منهم في استكمال دراستهم بالتعليم الجامعي.

ويتزايد بحث طلاب الدبلومات الفنية عبر شبكة الانترنت عن تنسيق الدبلومات الفنية 2025، وخطوات الحصول على تنسيق الدبلومات الفنية 2025، لكي يتمكنوا من تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 و5 سنوات

وتزايدت تساؤلات الطلاب حول موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2025، وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي، أن تنسيق الدبلومات الفنية عادة ما يبدأ عقب إنتهاء تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة كل عام.

ومن المنتظر أن تنتهي المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات 2025 في سبتمبر المقبل، ليبدأ بعدها تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بنظام 3 و5 سنوات، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

خطوات التسجيل لتنسيق الدبلومات الفنية 2025

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات (الصناعية – التجارية – الزراعية - السياحة ) اتباعها لتسجيل رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية 2025، على موقع التنسيق الإلكتروني، وهي كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنــــــــــــــــــــا.

يحدد الطالب نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي / سياحي ) ثلاث سنوات أو خمس سنوات).

يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي (الخطوة التالية).

يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطبعها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

فى حالة فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري عليه التوجه الى الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.

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