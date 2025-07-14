البحوث الفلكية تفجر مفاجأة: هناك ارتباط بين النشاط الشمسي والزلازل

أكد الدكتور محمد الشاهد، رئيس قسم الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن اصطفاف الكواكب أو اقترانها في السماء لا علاقة له علميًا بحدوث الزلازل، نافيًا الشائعات التي تتكرر مع كل ظاهرة فلكية.

لا تأثير على مصير الإنسان

وأوضح الشاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أن مثل هذه الأحداث الفلكية لا تؤثر على الأرض أو على مصير الإنسان، مشيرًا إلى أن وجود حادثة واحدة تاريخيًا تزامنت فيها ظاهرة اصطفاف مع زلزال لا يعني وجود علاقة سببية، بل مجرد مصادفة لا ترتكز إلى أساس علمي.

دراسة: ارتباط محدود بين الشمس والزلازل

وحول العلاقة بين النشاط الشمسي والنشاط الزلزالي، أشار الشاهد إلى وجود دراسة بحثية ضمن رسالة ماجستير في عام 2015، توصلت إلى وجود ارتباط طفيف وغير كبير بين الظاهرتين.

لكنه شدد على أن الارتباط لا يكفي لبناء تنبؤات أو ربط مباشر يمكن اعتباره قاعدة علمية.

وأختتم: الزلازل مرتبطة بتركيبة الأرض الجيولوجية وتفاعلاتها الداخلية، أما الظواهر الفلكية مثل الاصطفاف والاقتران، فهي ظواهر بصرية طبيعية لا علاقة لها بالتغيرات الجيولوجية على كوكب الأرض.



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