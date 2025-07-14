قنبلة موقوتة على حدود مصر، تحذير من تغيير قواعد الاشتباك العسكرية بسبب مخطط مدينة الإنسانية

دخلت المفاوضات الجارية بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، إلى طريق مسدود ونهاية غير معلومة، وسط جهود الوسطاء لردم الفجوات وتقريب وجهات النظر لإنجاحها في نهاية المطاف.

إسرائيل تفخخ المفاوضات بمخطط مدينة الخيام

ووسط محاولات مصر وقطر والولايات المتحدة، دفع المفاوضات إلى الطريق الصحيح، يظهر بشدة محاولات نتنياهو وعصابته اليمينية المتطرفة عرقلة الجهود، وابتكار مخططات تعيد مؤامرة التهجير إلى الواجهة، أبرزها ما أعلن عنه مؤخرا، وزير الحرب يسرائيل كاتس، حول ما تسمى مدينة الخيام (مدينة الإنسانية) أنقاض رفح فلسطينية، والتي تتخطى تكلفتها 6 مليارات دولار.

وبدأت تتكشف بعض المحادثات الدائرة في الغرف المغلقة، وصرحت مصادر أمريكية مطلعة، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "تمكن من إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنحه أسبوعًا إضافيًا للحرب قبل التوصل إلى اتفاق مع حماس، وذلك لتقريب موعد انتهاء الدورة الصيفية للكنيست –البرلمان- حتى لا تنفرط حكومته في حال التوصل لصفقة يعارضها اليمين المتطرف".

ترامب سئم من حرب غزة ونتنياهو طلب مهلة لمدة أسبوع

وأضافت تلك المصادر، أن ترامب "سئم من حرب غزة، لكن نتنياهو تمكن من كسب المزيد من الوقت، ولم يتضح بعد ما دفعه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في المقابل".

ووفق وكالة "معا" الفلسطينية، فإن الأدلة تشير إلى أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف لم يصل إلى الدوحة بعد.

كما علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية "الدوحة"، وقال إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق في غزة قريبا.

ووفق التقارير التي تسربت للإعلام، فإن محور المحادثات مع الوفد الإسرائيلي هو الخرائط الجديدة وخطوط الانسحاب الجديدة التي تنازل عنها الاحتلال، وذلك بعد رفض حماس لخريطة الانسحاب القديمة.

غزة، فيتو

فى ذات الوقت، قالت مصادر في حركة حماس: إن مفاوضات الدوحة مستمرة رغم العراقيل التي تضعها إسرائيل بشكل ممنهج.

وأوضحت المصادر، أنه كلما تحقق تقدم جزئي في أحد بنود الاتفاق، يُبطئ الوفد الإسرائيلي النقاش في البنود الأخرى لحين تلقي تعليمات من كبار المسئولين، وهو ما تفسره حماس على أنه محاولة لكسب الوقت والضغط.

وأوضحت المصادر، أن الخلاف الرئيسي يدور حول انسحاب الجيش الإسرائيلي، الذي تطالب حماس بتنفيذه وفقًا لخرائط الاتفاق السابق المبرم في يناير، مع جدول زمني واضح ومناطق عازلة محدودة.

وتطالب حماس أيضا بتغيير آلية المساعدات الإنسانية وإدخال المعدات والبضائع الثقيلة، حسب البروتوكول المنصوص عليه في الاتفاق السابق.

معارضة مصرية واضحة لمخطط المدينة الإنسانية في رفح

في ذات السياق، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن معارضة مصرية واضحة لخطط إسرائيل العسكرية في رفح الفلسطينية، وطرح إنشاء ما تسمى المدينة الإنسانية أو مدينة الخيام على أنقاض رفح جنوب قطاع غزة.

ووصفت القناة 13 العبرية، مشروع "مدينة الخيام" المزمعة بمثابة قنبلة بشرية موقوتة على على حدود مصر، فى ظل التوقعات بنقل مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى هذه المنطقة الحدودية.

وحذرت القناة العبرية، من أن مصر قد تعيد النظر فى اتفاقية السلام حال شعورها بتهديد لأمنها القومي.

وفي سياق متصل، تستعد الحكومة الإسرائيلية لعقد اجتماع مصغر لمجلس الوزراء اليوم الاثنين لبحث تطورات صفقة تبادل الأسرى، وسط معارضة واضحة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ووفقا للخطة، تخطط إسرائيل لإنشاء مدينة خيام ينقل إليه سكان غزة، مما سيؤدي إلى انتقال مئات الآلاف من النازحين للعيش قرب الحدود المصرية.

لقاء رئيس المخابرات المصرية مع وفود التفاوض

وعقد رئيس المخابرات العامة، اللواء حسن رشاد، فى وقت سابق من اليوم، لقاءات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، ووفود المفاوضات الفلسطينية والإسرائيلية، حول الوضع في قطاع غزة.

وقالت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن اللقاءات تهدف إلى دفع الجهود الحالية لوقف إطلاق النار وتذليل العقبات التي تعيق التوصل إلى اتفاق.

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وأكدت المصادر حسب القناة، اتفاق مصر وقطر على أهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات والإفراج عن الأسرى والمحتجزين.

⁠وأشارت إلى أن الوسطاء المصريين والقطريين والولايات المتحدة يكثفون اتصالاتهم ولقاءاتهم مع الأطراف كافة لدفع جهود التوصل للتهدئة بغزة.

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