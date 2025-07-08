الثلاثاء 08 يوليو 2025
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خارج الحدود

الخارجية القطرية: تسريب مفاوضات وقف حرب غزة يؤثر على نتائجها

الخارجية القطرية،فيتو
الخارجية القطرية،فيتو

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد بن محمد الانصاري: إن جهود الوسطاء تنصب على الوصول إلى مرحلة لإنهاء الحرب في غزة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية: الوفدان موجودان ويتم تيسير الحديث مع كل وفد على حدة، وما يجري الحديث عنه هو ورقة إطار عامة والمحادثات المفصلة لم تبدأ بعد.

وتابع: نسعى لجسر الهوة للإطار التفاوضي ولإيجاد بيئة مناسبة، ومن المبكر الحديث عن أي تفاصيل لكن هناك انطباعات إيجابية، والعملية تحتاج وقتا، ولا يمكن تقديم جدول زمني واضح للوصول إلى نتائج".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية: يتم حاليا النقاش بشأن إطار تفاوضي قبل بدء المرحلة النهائية.

وأردف: نقدم إطارا ومبادئ أولية وبعد الاتفاق عليها نأمل أن ننتقل لمرحلة نقاش المقترح،  والعملية التفاوضية بحاجة لهدوء والتسريبات تؤدي لسيل إعلامي قد يؤثر على سيرها.

واختتم: التسريبات هي تصرفات غير مسؤولة، ولا يمكن الحديث عن صلاحيات الوفد الإسرائيلي بدقة لكن مستوى الانخراط إيجابي، لا نضع جداول زمنية للمفاوضات لكنها مستمرة حتى الوصول إلى نتائج إيجابية، فحتي الان الوفدان موجودان ويتم تيسير الحديث مع كل وفد على حدة".

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الحرب في غزة المتحدث باسم الخارجية القطرية غزة قطر

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