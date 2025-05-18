كشفته المخابرات المصرية، كيف حصل الموساد على وثائق الجاسوس إيلى كوهين من سوريا (صور)

إيلى كوهين، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، عن تمكن الموساد بالتعاون مع جهاز استخباراتي شريك لم تكشف عنه، من جلب نحو 2,500 وثيقة وصورة وأغراض شخصية من سوريا تعود لـ الجاسوس إيلي كوهين.

الموساد يحصل على وثائق الجاسوس إيلى كوهين

فى ذات السياق أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحصول على الأرشيف السوري الرسمي المتعلق بـ الجاسوس إيلي كوهين، بالتعاون مع جهاز استخباراتي شريك.

وثائق إيلى كوهين، فيتو

وأشار مكتب نتنياهو في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى أن أرشيف إيلى كوهين، يحتوي على نحو 2500 وثيقة وصورة وممتلكات شخصية للجاسوس الذي أعدمته السلطات السورية عام 1965.

وثائق المخابرات السورية عن الجاسوس إيلى كوهين

وقال مكتب نتنياهو: إن المخابرات السورية جمعت هذا الأرشيف بعد إلقاء القبض على إيلي كوهين في يناير 1965، والذي يضم: تسجيلات ووثائق من ملفات التحقيق مع الجاسوس، والمسئولين الذين كان على اتصال بهم، ورسائل كتبها إلى عائلته في إسرائيل، وصور له في سوريا، وممتلكات شخصية أخذت من منزله بعد القبض عليه.

ومن بين الأغراض والوثائق التى تخص الجاسوس إيلى كوهين، مفاتيح شقته في دمشق، وجوازات سفر مزورة ووثائق كان يستخدمها، ووثائق للقاءاته مع كبار المسئولين العسكريين والحكوميين السوريين.

ومن بين وثائق الاستخبارات السورية التى تخص إيلى كوهين، وفق ما نشر مكتب نتنياهو، الوصية الأصلية التي كتبها إيلي كوهين قبل ساعات من إعدامه، والتي جاء فيها:

خطاب إيلى كوهين، فيتو

«أكتب لكم هذه الكلمات الأخيرة وأوصيكم بان تكونوا على صلة دائمة مع بعضكم. وأرجوكي يا ناديا أن تسامحيني وأن تهتمي بنفسك وبالأولاد وتحافظي عليهم وتثقفيهم تثقيفًا كاملًا، وألا تحرمي نفسك أو تحرميهم من شيء، وكوني على صلة دائمة مع أهلي، ويمكنك الزواج من غيري لكي لا يحرم الأولاد من أب، ولك الحرية الكاملة في ذلك.. وأرجوك ألا تمضي وقتك في البقاء على شيء مضى بل فكري في المستقبل دائمًا. وهذه آخر قبلات لي أوجهها إليك وإلى صوفي وإيريس وشاؤول – وإلى جميع العائلة، خاصة الوالدة وأوديت وعائلتها، وموريس وعائلته، وعزرا وعائلته، وسارة وعائلتها، وألفريد وعائلته، ولا تنسي جميع عائلتك العزيزة، ابعثي إليهم آخر سلامي وأشواقي، ولا تنسوا الصلاة على روح والدي وعلى روحي.

وإليكم جميعا آخر القبلات الأخيرة والسلام».

إسرائيل تبحث عن مكان قبر الجاسوس إيلى كوهين

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، تعمل إسرائيل جاهدة لتحديد مكان دفن الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي أعدمته دمشق عام 1965 بعد تلقيها معلومات من المخابرات المصرية عنه.

أرشيف إيلى كوهين، فيتو

وشرعت تل أبيب فى مباشرة اتصالات مع جهات خارجية، ومع سوريين في محاولة للوصول إلى مكان دفن إيلي كوهين.

ودخل إيلى كوهين إلى سوريا بوصفه رجل أعمال باسم كامل أمين ثابت، وأنه من عائلة سورية مهاجرة إلى أمريكا اللاتينية، وقد وصل نفوذه إلى علاقات مع مسئولين سياسيين وعسكريين في مراكز عليا في الدولة قبل أن يتم اكتشافه، ثم أعدم في ساحة المرجة وسط دمشق في 18 مايو 1965.

وأخفت السلطات السورية فى عهد آل الأسد مكان دفن إيلى كوهين، ورفضت دمشق كل الوساطات لمقايضته بأسرى عرب.

برقية من الإسكندرية كشفت الجاسوس إيلى كوهين

كشف الاحتلال الإسرائيلي فى ديسمبر 2022، النقاب عن آخر برقية أرسلها الجاسوس إيلي كوهين المولود فى محافظة الإسكندرية بمصر، إلى جهاز الموساد، التي تسببت في إلقاء السلطات السورية القبض عليه في دمشق ومن ثم إعدامه عام 1965.

وفي البرقية المؤرخة يوم 19 فبراير 1965 -وهو اليوم الذي تم القبض عليه فيه- تحدث عميل الموساد كوهين عن اجتماع هيئة الأركان العامة السورية الذي عقد مساء ذلك اليوم، بمشاركة الرئيس السوري آنذاك أمين الحافظ.

إعدام إيلى كوهين، فيتو

يشار إلى أن إيلى كوهين ولد عام 1924 فى الإسكندرية لأسرة هاجرت إلى هناك من مدينة حلب السورية، وعمل جاسوسا للموساد في سوريا في الفترة بين 1961 و1965 منتحلا صفة رجل أعمال يدعى كامل أمين ثابت.

وبمجرد وصوله سوريا، أقام إيلى كوهين علاقات وثيقة مع نخبة المجتمع السياسي والعسكري قبل الكشف عنه وإصدار حكم الإعدام بحقه عام 1965.

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الكاتب الصحفى الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، كشف فى تصريحات سابقة له، أن المخابرات المصرية هى التى كشفته بعد رصد أحد ضباطها الجاسوس إيلى كوهين ضمن المحيطين بأمين الحافظ فى صور خلال تفقده مواقع عسكرية، وخضع عقب ذلك لمراقبة المخابرات السورية التى اعتقلته وصدر حكم بإعدامه شنقا فى ساحة المرجة فى دمشق.

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