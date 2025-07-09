قيادي بحماس: وافقنا على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين كخطوة أولى لتدفق المساعدات

كشف قيادي في حركة حماس عن وجود مرونة عالية في الجولة الحالية من مفاوضات الدوحة، مشيرًا إلى أن النقاش يتركز حاليًا حول قضيتين أساسيتين تشكلان جوهر التفاهمات المنتظرة.

إطلاق سراح إسرائيليين مقابل الإغاثة

وأكد القيادي فى حركة حماس وفقا لما نقلته “القاهرة الإخبارية” أن حماس وافقت على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين كخطوة أولى، مقابل ضمان تدفق المساعدات الإغاثية ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في محاولة لتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

تحديات كبيرة في الجولة الحالية بمفاوضات غزة

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار المسؤول الحمساوي إلى وجود تحديات كبيرة تعترض طريق التفاهم النهائي، في ظل الخلافات حول آليات تنفيذ الاتفاق وضماناته، وكذلك تمسك كل طرف بمطالبه الجوهرية.

الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي من غزة شرط أساسي

وشدد القيادي على أن موقف حماس ثابت وغير قابل للمساومة، مؤكدًا أن أي اتفاق يجب أن يتضمن في مقدمته انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من قطاع غزة، إضافة إلى وقف شامل ومستدام للعدوان، باعتباره المدخل الأساسي لأي تهدئة حقيقية.

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