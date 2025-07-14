معسكر اعتقال وجريمة تطهير عرقي، الجارديان تنشر شهادة أولمرت على خطة المدينة الإنسانية برفح

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، أن ما تسمى "المدينة الإنسانية" التي اقترحها وزير الحرب يسرائيل كاتس، ستكون معسكر اعتقال للفلسطينيين، وأن إجبار السكان على دخولها سيكون بمثابة تطهير عرقي.

إيهود أولمرت يصف المدينة الإنسانية بمعسكر اعتقال

وقال إيهود أولمرت لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أن إسرائيل ترتكب بالفعل جرائم حرب في غزة والضفة الغربية، وأن بناء هذه المدينة سيمثل تصعيدًا خطيرًا للحرب.

وتابع أولمرت ردًا على سؤال حول خطة المدينة الإنسانية: "إنه معسكر اعتقال. أنا آسف".

وأضاف، إذا رحل الفلسطينيون إلى المدينة الإنسانية الجديدة، يُمكن القول إن هذا جزء من تطهير عرقي، فهذا هو التفسير الحتمي لأي محاولة لإنشاء مخيم لمئات الآلاف من الأشخاص.

ولم يعتبر أولمرت أن الحملة الإسرائيلية الحالية تعد تطهيرًا عرقيًا، إذ قال إن، إجلاء المدنيين لحمايتهم من القتال قانوني بموجب القانون الدولي، وإن الفلسطينيين عادوا إلى المناطق التي انتهت فيها العمليات العسكرية.

لكنه قال إنه بعد أشهر من الخطاب العنيف، بما في ذلك دعوات الوزراء الإسرائيليين إلى تطهير ومشاريع بناء مستوطنات إسرائيلية هناك، فإن مزاعم الحكومة بأن "المدينة الإنسانية" تهدف إلى حماية الفلسطينيين "تفتقر إلى المصداقية".

وتابع رئيس وزراء الاحتلال الأسبق: "عندما يبنون مخيمًا ويخططون لـ"تطهير" أكثر من نصف غزة، فإن الفهم الحتمي لاستراتيجية هذه الخطة هو أنها ليست لإنقاذ الفلسطينيين، بل لترحيلهم ودفعهم ورميهم بعيدًا. ليس لدي أي فهم آخر».

المدينة الإنسانية مشروع طرحها وزير الحرب يسرائيل كاتس

يشار إلى أن ما يسمى مشروع "المدينة الإنسانية" الذي اقترحه وزير الحرب كاتس، يحظى بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ويُعدّ رفض إسرائيل الانسحاب من المنطقة التي حددها يسرائيل كاتس لإنشاء المخيم نقطة خلاف في المفاوضات المتعثرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

ووصف محامو وباحثو حقوق الإنسان الإسرائيليون الخطة بأنها نموذج لجرائم ضد الإنسانية، وحذر بعضهم من أنها في حال تنفيذها "قد ترقى، في ظل ظروف معينة، إلى جريمة إبادة جماعية".

ومن جهته، هاجم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الاقتراح خلال اجتماع للحكومة، مؤكدًا أنه سيصرف التركيز عن الهدفين الأساسيين للجيش، وهما هزيمة حماس وتأمين عودة الرهائن الإسرائيليين.

أيضا تسببت التكلفة المتوقعة لهذه الخطة، والتي تراوح بين 10 و20 مليار شيكل (ما يعادل 3 إلى 6 مليارات دولار)، في حالة غضب شعبي داخلي، في ظل تزايد الكلفة الاقتصادية للحرب المستمرة منذ قرابة عامين.



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