الخميس 10 يوليو 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يكشف شرط الاحتلال لإنهاء الحرب في غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن مفاوضات إنهاء الحرب في غزة ستبدأ مباشرة فور دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن إسرائيل لن تتردد في استئناف القتال إذا لم تتحقق شروطها الأمنية.

نتنياهو: نزع سلاح حماس يعني انتهاء حرب غزة

وأضاف نتنياهو في تصريحات صحفية: "إذا لم يتم نزع سلاح حماس وتفكيك بنيتها خلال فترة 60 يومًا من بدء وقف إطلاق النار، فإننا سنعود إلى القتال بكل قوة".

متابعة الأوضاع في غزة خلال فترة التهدئة

وأكد أن إسرائيل ستتابع عن كثب ما سيجري خلال فترة التهدئة، مشيرًا إلى أن أي مماطلة أو خداع سيقابل برد عسكري حاسم.

تصريحات نتنياهو تأتي في ظل مساعٍ دولية مكثفة للتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد في غزة، تتضمن تبادل أسرى وضمانات أمنية، وسط خلافات حادة حول مصير حركة حماس ودورها في مرحلة ما بعد الحرب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أن مفاوضات وقف الحرب ستبدأ فورًا بالتزامن مع دخول الهدنة حيّز التنفيذ، مشددًا على أن "فرص إبرام صفقة شاملة في الوقت الحالي غير ممكنة".

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