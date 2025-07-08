الثلاثاء 08 يوليو 2025
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خارج الحدود

هآرتس: اتفاق محتمل لإنهاء حرب غزة ينهي ذريعة إطلاق الصواريخ من اليمن

حرب غزة، فيتو
حرب غزة، فيتو

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن الاحتمال الأرجح حاليًا هو التوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب في قطاع غزة، في ظل ضغوط داخلية وخارجية متزايدة.

 

قوة الصواريخ اليمنية ضد إسرائيل

وبحسب الصحيفة، فإن الاتفاق المتوقع قد يضع حدًّا لما وصفته إسرائيل بـ"الذريعة" التي تُستخدم لإطلاق الصواريخ من اليمن تجاه مناطق إسرائيلية أو سفن في البحر الأحمر.

 

مخاوف من تجدد الهجمات من اليمن

ونقلت هآرتس عن المسؤولين قولهم إن الهدوء النسبي في وتيرة إطلاق الصواريخ من اليمن لا يعني انتهاء التهديد، محذرين من أن تجدد التصعيد في الضفة الغربية، أو قطاع غزة، أو داخل المسجد الأقصى قد يُعيد تفعيل هذا المسار بقوة.

 

وأضافوا أن جماعة أنصار الله “الحوثيين” تبرر عملياتها الصاروخية ضد إسرائيل بأنها رد على الحرب في غزة، معتبرين أن إنهاء الحرب سيُفقد تلك الجماعات حجة "نصرة غزة" التي تعتمد عليها في التصعيد الإقليمي.

ولفتوا: كل الجهود لإيذاء الحوثيين لم تنجح في وقف عملياتهم، الحوثيين عدو لا ينبغي التعامل معه باستخفاف ولديهم صواريخ إيرانية متطورة.

 

أفق سياسي جديد في ظل التعقيدات الأمنية

تأتي هذه التصريحات في ظل مباحثات متواصلة للتوصل إلى هدنة أو اتفاق شامل، برعاية دولية، وسط تصاعد الانتقادات داخل إسرائيل بشأن استمرار الحرب وتكلفتها العسكرية والإنسانية.

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